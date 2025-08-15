10% Rabatt auf Mietwagen am Flughafen Sabiha Gökçen
10% Rabatt auf Mietwagen am Flughafen Sabiha Gökçen
Kampagnenbedingungen
Die Aktion gilt für Buchungen über www.renticar.com und/oder das RentiCar-Kontaktzentrum (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Buchungszeiträume.
Im Rahmen der Aktion wird bei Anmietungen von Atlas Rent A Car am Standort Flughafen Sabiha Gökçen ein Rabatt von 10% gewährt.
Die Mietwagenpreise können je nach gewähltem Datum und der Auslastung der Mietwagenanbieter variieren. Eine frühzeitige Buchung sichert Ihnen günstigere Preise.
Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Promotionscode auf der Website www.renticar.com eingegeben und/oder telefonisch beim RentiCar-Kontaktzentrum (0850 308 0 308) mitgeteilt werden.
Die Aktion gilt für Personen, die rechtlich zum Führen eines Fahrzeugs berechtigt sind.
Die Preise der 10%-Rabattaktion von Atlas Rent A Car werden berechnet, indem der Rabatt auf den täglichen Nettomietpreis angewendet wird.
Für Buchungen im Rahmen der Aktion gelten bei Fahrzeugübergabe die Mietbedingungen von Atlas Rent A Car. Der Mieter muss diese Bedingungen erfüllen.
Die 10%-Rabattaktion von Atlas Rent A Car gilt nur für Anmietungen zwischen 1 und 29 Tagen und nicht für monatliche oder langfristige Anmietungen.
Eine vorzeitige Rückgabe im Rahmen der Aktion ist nicht möglich. Bei Nichterscheinen (No-Show) erfolgt keine Rückerstattung.
Die Aktion gilt nur für den Mietwagenpreis. Andere Gebühren (Einwegmiete, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) sind vom Kunden mit eigener Kreditkarte im Büro von Atlas Rent A Car zu bezahlen und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Kaution für die jeweilige Fahrzeuggruppe wird zu Beginn der Miete von der persönlichen Kreditkarte des Mieters abgebucht.
Während des Aktionszeitraums kann eine Person mehrmals ein Fahrzeug mieten.
Die Preise beinhalten die Mehrwertsteuer. Steueränderungen werden gesondert berechnet.
Die Aktion gilt je nach Verfügbarkeit der von Atlas Rent A Car bereitgestellten Fahrzeuge. Bei Fahrzeugübergabe kann ein anderes, gleichwertiges Fahrzeug bereitgestellt werden.
Die Fahrzeuganmietung erfordert je nach Fahrzeuggruppe ein Mindestalter von 21 Jahren und mindestens 1 Jahr Führerscheinbesitz.
Der 10%-Rabatt von Atlas Rent A Car kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombiniert werden.
Für alle Fragen oder Wünsche zu Ihrer Buchung wenden Sie sich bitte an das RentiCar-Kontaktzentrum unter 0850 308 0 308.
RentiCar und Atlas Rent A Car behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder die Aktion zu stornieren.