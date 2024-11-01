11.11 Deal mit York: Kia Stonic - Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, für 1.111 TL zu mieten!
11.11 Deal mit York: Kia Stonic - Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, für 1.111 TL zu mieten!
Kampagnenbedingungen
Die Aktion ist gültig für Buchungen, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten vorgenommen werden.
Die Aktion ist gültig für Buchungen zwischen dem 09.11.2024 und dem 11.11.2024.
Die Aktion gilt für Anmietungen im Inland zwischen dem 01.11.2024 - 09.11.2024.
Im Rahmen der Aktion wird der Kia Stonic an allen York Car Rental Standorten für 1.111 TL pro Tag vermietet.
Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden.
Die Aktion gilt auch für Personen, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind.
Die allgemeinen Mietbedingungen von York Car Rental gelten für die Aktion.
Die Aktion gilt für die Mietwagengebühren. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, zusätzliche Dienstleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von York Car Rental mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten.
Fahrzeugmarke und -modell ist Kia Stonic.
Zwischen den Gültigkeitsterminen der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Auto mieten.
Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen.
Die Aktion gilt entsprechend dem von York Car Rental angebotenen Fahrzeugbestand.
Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden.
Stornierung bis zu 48 Stunden vor Abfahrt
Es besteht kein Recht auf vorzeitige Rückerstattung.
Für alle Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen.
RentiCar und York Car Rental behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.