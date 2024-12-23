Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com und/oder RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Im Rahmen der Aktion wird ein Rabatt von 1.200 TL für Anmietungen bei York Car Rental gewährt. Die Aktion gilt für Anmietungen von 5 Tagen oder mehr. Die Mietpreise können je nach den gewählten Daten und der Auslastung der Mietwagenmarken an diesen Tagen variieren. Daher können Sie von günstigeren Preisen profitieren, wenn Sie frühzeitig buchen. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com und/oder im RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden. Die Aktion gilt auch für Personen, die keine gesetzliche Fahruntauglichkeit besitzen. Die Preise der York Autovermietung 1.200 TL Rabatt-Aktion werden durch Anwendung eines Rabatts auf die täglichen Netto-Mietgebühren berechnet. Für Buchungen im Rahmen der Aktion gelten die Nutzungsbedingungen der Yorker Autovermietung bei der Übergabe des Fahrzeugs. Der Anmieter muss diese Bedingungen erfüllen. Die Aktion der Autovermietung York gilt für Anmietungen von mindestens 5 Tagen und maximal 29 Tagen und umfasst keine Monats- und Langzeitmieten. Eine vorzeitige Rückgabe ist bei Anmietung eines Fahrzeugs im Rahmen der Kampagne nicht möglich. Bei Nichterscheinen wird keine Erstattung vorgenommen. Die Aktion gilt für die Mietwagengebühren. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von York Car Rental mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Garantiebeträge (Kaution) für die jeweilige Fahrzeuggruppe werden zu Beginn der Anmietung von der persönlichen Kreditkarte des Gastes eingezogen. Zwischen den Gültigkeitsterminen der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Auto mieten. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von York Car Rental angebotenen Fahrzeugbestand. Bei der Fahrzeugübergabe kann ein anderes, aber gleichwertiges Fahrzeug aus der angegebenen Fahrzeuggruppe zur Verfügung gestellt werden. Voraussetzung für die Anmietung eines Fahrzeugs ist ein Mindestalter von 21 Jahren und ein Führerschein, der je nach Fahrzeuggruppe mindestens 1 Jahr gültig ist. Der York Car Rental 1.200 TL Rabatt kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombiniert werden. Sie können das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen, wenn Sie Fragen oder Wünsche bezüglich der Reservierung haben. RentiCar und York Car Rental behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.