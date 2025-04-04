Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com und/oder RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Im Rahmen der Aktion wird für Anmietungen bei Gri Rent ein Rabatt von 15% gewährt. Die Mietpreise können je nach den gewählten Daten und der Auslastung der Mietwagenmarken an diesen Tagen variieren. Daher können Sie von günstigeren Preisen profitieren, wenn Sie frühzeitig buchen. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com und/oder im RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden. Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind. Die Preise der 15%-Rabatt-Aktion für Grey Rent-Fahrzeuge werden durch Anwendung eines Rabatts auf die täglichen Netto-Mietgebühren berechnet. Für die im Rahmen der Aktion getätigten Reservierungen gelten bei der Übergabe des Fahrzeugs die Nutzungsbedingungen von Gri Rent. Der Mieter muss diese Bedingungen einhalten. Die Gri Rent-Aktion gilt nur für Anmietungen von 1-29 Tagen und umfasst keine Monats- und Langzeitmieten. Eine vorzeitige Rückgabe ist bei Anmietungen im Rahmen der Aktion nicht möglich. Bei Nichterscheinen wird keine Rückerstattung vorgenommen. Die Aktion gilt für Mietwagengebühren. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von Gri Rent mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Garantiebeträge (Kaution) für die jeweilige Fahrzeuggruppe werden zu Beginn der Anmietung von der persönlichen Kreditkarte des Gastes eingezogen. Zwischen den Gültigkeitsterminen der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Auto mieten. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Kampagne ist entsprechend dem von Gri Rent angebotenen Fahrzeugbestand gültig. Bei der Fahrzeugübergabe kann ein anderes, aber gleichwertiges Fahrzeug aus der angegebenen Fahrzeuggruppe zur Verfügung gestellt werden. Für die Anmietung eines Fahrzeugs ist ein Mindestalter von 21 Jahren und ein Führerschein von mindestens 1 Jahr je nach Fahrzeuggruppe erforderlich. Der Gri Rent 15% Aktionsrabatt kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombiniert werden. Für alle Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen. RentiCar und Gri Rent behalten sich das Recht vor, die Bedingungen der Kampagne zu ändern oder zu stornieren.