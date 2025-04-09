Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com und/oder RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Im Rahmen der Aktion werden 15% Rabatt auf Anmietungen über WindCar gewährt. Die Mietpreise können je nach den gewählten Daten und der Auslastung der Mietwagenmarken an diesen Tagen variieren. Daher können Sie von günstigeren Preisen profitieren, wenn Sie frühzeitig buchen. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com und/oder im RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden. Von der Aktion können auch Personen profitieren, die keine gesetzliche Fahruntauglichkeit haben. Die Preise der 15%-Rabattaktion für WindCar-Fahrzeuge werden durch einen Rabatt auf die Tagesnettomietpreise berechnet. Für Buchungen im Rahmen der Aktion gelten die WindyCar-Nutzungsbedingungen bei der Übergabe des Fahrzeugs. Die Einhaltung dieser Bedingungen ist für den Mieter verpflichtend. Die WindyCar-Kampagne gilt nur für Anmietungen von 1-29 Tagen und schließt Monats- und Langzeitmieten nicht ein. Eine vorzeitige Rückgabe ist bei Anmietungen im Rahmen der Kampagne nicht möglich. Bei Nichterscheinen erfolgt keine Rückerstattung. Die Aktion gilt für Mietwagengebühren. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von WindyCar mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Garantiebeträge (Kaution) für die jeweilige Fahrzeuggruppe werden zu Beginn der Anmietung von der persönlichen Kreditkarte des Gastes eingezogen. Zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Auto mieten. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von WindyCar angebotenen Fahrzeugbestand. Bei der Fahrzeugübergabe kann ein anderes, aber gleichwertiges Fahrzeug aus der angegebenen Fahrzeuggruppe zur Verfügung gestellt werden. Voraussetzung für die Anmietung eines Fahrzeugs ist ein Mindestalter von 21 Jahren und ein Führerschein, der je nach Fahrzeuggruppe mindestens 1 Jahr gültig ist. Der WindyCar 15% Aktionsrabatt kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombiniert werden. Sie können das RentiCar-Kontaktzentrum unter 0850 308 0 308 anrufen, wenn Sie Fragen oder Wünsche bezüglich der Reservierung haben. RentiCar und WindyCar behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern / zu stornieren.