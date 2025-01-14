Kampagnenbedingungen

Die Aktion ist gültig für Anmietungen über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Center (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Im Rahmen der Aktion wird ein Rabatt von 19 % auf Anmietungen bei Sixt Rent a Car gewährt. Die Mietwagenpreise können je nach den gewählten Daten und der Auslastung der Mietwagenmarken an diesen Tagen variieren. Daher können Sie von günstigeren Preisen profitieren, wenn Sie frühzeitig buchen. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com und/oder im RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden. Die Aktion gilt für Personen, die keine gesetzlichen Einschränkungen beim Führen eines Fahrzeugs haben. Die Preise der Sixt Rent a Car 19%-Rabatt-Aktion werden unter Anwendung eines Rabatts auf die täglichen Netto-Mietgebühren berechnet. Die Aktion ist in den Niederlassungen Van, Kartal und Sakarya nicht gültig. Für Buchungen, die im Rahmen der Aktion getätigt werden, gelten bei der Übergabe des Fahrzeugs die Nutzungsbedingungen von Sixt Rent a Car. Der Anmieter muss diese Bedingungen einhalten. Die Sixt Rent a Car Aktion gilt nur für Anmietungen von 1-29 Tagen und schließt Monats- und Langzeitmieten nicht ein. Eine vorzeitige Rückgabe ist bei Anmietungen im Rahmen der Aktion nicht möglich. Bei Nichterscheinen erfolgt keine Erstattung.