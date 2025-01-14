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19% Rabatt auf Sixt Autos für eine begrenzte Zeit!

19% Rabatt auf Sixt Autos für eine begrenzte Zeit!

Kampagnenbedingungen

  • Die Aktion ist gültig für Anmietungen über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Center (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten.
  • Im Rahmen der Aktion wird ein Rabatt von 19 % auf Anmietungen bei Sixt Rent a Car gewährt.
  • Die Mietwagenpreise können je nach den gewählten Daten und der Auslastung der Mietwagenmarken an diesen Tagen variieren. Daher können Sie von günstigeren Preisen profitieren, wenn Sie frühzeitig buchen.
  • Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com und/oder im RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden.
  • Die Aktion gilt für Personen, die keine gesetzlichen Einschränkungen beim Führen eines Fahrzeugs haben.
  • Die Preise der Sixt Rent a Car 19%-Rabatt-Aktion werden unter Anwendung eines Rabatts auf die täglichen Netto-Mietgebühren berechnet.
  • Die Aktion ist in den Niederlassungen Van, Kartal und Sakarya nicht gültig.
  • Für Buchungen, die im Rahmen der Aktion getätigt werden, gelten bei der Übergabe des Fahrzeugs die Nutzungsbedingungen von Sixt Rent a Car. Der Anmieter muss diese Bedingungen einhalten.
  • Die Sixt Rent a Car Aktion gilt nur für Anmietungen von 1-29 Tagen und schließt Monats- und Langzeitmieten nicht ein.
  • Eine vorzeitige Rückgabe ist bei Anmietungen im Rahmen der Aktion nicht möglich. Bei Nichterscheinen erfolgt keine Erstattung.