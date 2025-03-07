Kampagnenbedingungen

Im Rahmen der Aktion wird ein Rabatt von 20 % für Autovermietungen gewährt, die mit der speziellen RentiCar-Anwendung von Mobilup durchgeführt werden. Um in den Genuss der Aktion zu kommen, muss der nach der Anmeldung per E-Mail zugesandte Aktionscode in der RentiCar-Anwendung in die Rubrik „Ich habe einen Aktionscode“ eingetragen werden. Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind. Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von Mobilup. Eine vorzeitige Rückgabe ist bei Anmietung eines Fahrzeugs im Rahmen der Kampagne nicht möglich. Bei Nichterscheinen wird keine Erstattung gewährt. Langzeitmieten, Nutzfahrzeuge und Monatsmieten sind von der Aktion ausgeschlossen. Rückerstattungen werden nicht akzeptiert. Bei Nichterscheinen wird keine Erstattung vorgenommen. Die Kampagne gilt für Mietwagengebühren. Andere Dienstleistungen als diese Gebühr (Rückgabegebühr, zusätzliche Dienstleistungen, Versicherung, Kaution, usw.) werden vom Kunden im Büro von Mobilup mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Gültig für maximal 29 Tage Anmietung. Gültig an allen Standorten. Gültig für alle Mobilup Fahrzeuge. Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und es kann sein, dass in der Vermietstation ein anderes Fahrzeug des gleichen Segments angeboten wird. Zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Anmietung vornehmen. Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von Mobilup angebotenen Fahrzeugbestand. Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden. Für Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 anrufen. RentiCar und Mobilup behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern / zu stornieren.