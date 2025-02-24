0850 308 0 308
Kundenzentrum
20% Rabatt auf Mietwagen mit Everyday!

20% Rabatt auf Mietwagen mit Everyday!

Kampagnenbedingungen

  • Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com und/oder RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten.
  • Im Rahmen der Aktion gibt es 20 % Rabatt für Anmietungen ab Everyday.
  • Die Buchungen müssen zwischen dem 24.02.2025 und dem 31.03.2025 erfolgen. Gültig für Buchungen, die bis zum 31.12.2025 erfolgen.
  • Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden.
  • Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind.
  • Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen des Alltags.
  • Die Aktion gilt für die Kosten der Autovermietung. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Everyday-Büro mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten.
  • Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und in der Vermietstation kann ein anderes Fahrzeug im gleichen Segment angeboten werden.
  • Zwischen den Gültigkeitsdaten der Aktion kann eine Person mehr als 1 Fahrzeug mieten.
  • Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen.
  • Die Aktion ist entsprechend dem von Everyday angebotenen Fahrzeugbestand gültig.
  • Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden.
  • Für Fragen und Wünsche zur Reservierung steht Ihnen das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 zur Verfügung.
  • RentiCar und Everyday behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.