Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com und/oder RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten.
Im Rahmen der Aktion gibt es 20 % Rabatt für Anmietungen ab Everyday.
Die Buchungen müssen zwischen dem 24.02.2025 und dem 31.03.2025 erfolgen. Gültig für Buchungen, die bis zum 31.12.2025 erfolgen.
Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden.
Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind.
Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen des Alltags.
Die Aktion gilt für die Kosten der Autovermietung. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Everyday-Büro mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten.
Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und in der Vermietstation kann ein anderes Fahrzeug im gleichen Segment angeboten werden.
Zwischen den Gültigkeitsdaten der Aktion kann eine Person mehr als 1 Fahrzeug mieten.
Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen.
Die Aktion ist entsprechend dem von Everyday angebotenen Fahrzeugbestand gültig.
Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden.
Für Fragen und Wünsche zur Reservierung steht Ihnen das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 zur Verfügung.
RentiCar und Everyday behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.