Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com, RentiCar App und/oder RentiCar Contact Center (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Im Rahmen der Aktion wird ein Rabatt von 20 % für Anmietungen über QCAR Mobility gewährt. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar-Kontaktzentrum (0850 308 0 308) eingegeben werden. Die Aktion kann von Personen genutzt werden, die nicht gesetzlich am Führen eines Fahrzeugs gehindert sind. Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von QCAR Mobilite. Die Aktion gilt für die Kosten der Autovermietung. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von QCAR Mobilite mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und in der Vermietstation kann ein anderes Fahrzeug im gleichen Segment angeboten werden. Zwischen den Gültigkeitsdaten der Aktion kann eine Person mehr als 1 Fahrzeug mieten. Die Anmietung ist gültig für Anmietungen zwischen 1-29 Tagen. Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von QCAR Mobility angebotenen Fahrzeugbestand. Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden. Für Fragen und Wünsche zur Reservierung steht Ihnen das RentiCar Contact Center unter der Telefonnummer 0850 308 0 308 zur Verfügung. RentiCar und QCAR Mobilite behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.