Kampagnenbedingungen

Die Kampagne ist für Anmietungen gültig, die innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten über www.renticar.com und/oder das RentiCar Kontaktzentrum (0850 308 0 308) getätigt werden. Im Rahmen der Kampagne wird ein 20% Rabatt auf Fahrzeuganmietungen bei Gri Rent Car Rental gewährt. Die Mietwagenpreise können je nach den gewählten Daten und der Verfügbarkeit der Mietwagenmarken an diesen Daten variieren. Daher können Sie durch eine frühzeitige Buchung von vorteilhafteren Preisen profitieren. Um von der Kampagne zu profitieren, muss der angegebene Promotion-Code auf der Website www.renticar.com eingegeben und/oder dem RentiCar Kontaktzentrum unter 0850 308 0 308 mitgeteilt werden. Personen ohne rechtliche Fahrbeschränkungen können von der Kampagne profitieren. Die Preise der Gri Rent Car Rental 20% Rabattkampagne werden durch einen Nachlass auf die täglichen Netto-Mietgebühren berechnet. Bei Reservierungen im Rahmen der Kampagne gelten bei der Fahrzeugübernahme die Nutzungsbedingungen von Gri Rent Car Rental. Die mietende Person ist verpflichtet, diese Bedingungen zu erfüllen. Die Gri Rent Car Rental Kampagne ist nur für Anmietungen von 1-29 Tagen gültig und umfasst keine monatlichen oder langfristigen Mieten. Vorzeitige Rückgaben werden für im Rahmen der Kampagne getätigte Fahrzeuganmietungen nicht akzeptiert. Bei Nichterscheinen (No-Show) erfolgt keine Rückerstattung. Die Kampagne gilt für die Fahrzeugmietgebühren. Andere, nicht in dieser Gebühr enthaltene Dienstleistungen (Einweggebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) sind vom Kunden im Büro von Gri Rent Car Rental mit seiner eigenen Kreditkarte zu bezahlen und sind nicht in der Kampagne enthalten. Die Kautionsbeträge für die jeweilige Fahrzeuggruppe werden zu Beginn der Anmietung von der persönlichen Kreditkarte der mietenden Person abgebucht. Eine Person kann innerhalb der Gültigkeitsdauer der Kampagne mehr als eine Anmietung vornehmen. Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben, werden gesondert ausgewiesen. Die Kampagne ist abhängig von den von Gri Rent Car Rental angebotenen Fahrzeugbeständen gültig. Bei der Fahrzeugübernahme kann ein gleichwertiges Fahrzeug aus einer anderen, aber ähnlichen Fahrzeuggruppe bereitgestellt werden. Je nach Fahrzeuggruppe erfordern die Mietverfahren ein Mindestalter von 21 Jahren und einen seit mindestens 1 Jahr gültigen Führerschein. Der Rabatt der Gri Rent Car Rental 20% Kampagne kann nicht mit anderen Kampagnen oder Rabattcodes kombiniert werden. Bei allen Fragen und Anliegen zu Ihrer Reservierung können Sie das RentiCar Kontaktzentrum unter 0850 308 0 308 anrufen. RentiCar und Gri Rent Car Rental behalten sich das Recht vor, die Kampagnenbedingungen zu ändern / zu stornieren. Die Aktion ist vom 05. September 2025 bis zum 31. Dezember 2025 gültig. Die Aktion ist im Zeitraum vom 25. Oktober 2025 bis 02. November 2025, vom 27. November 2025 bis 02. Dezember 2025 sowie vom 20. Dezember 2025 bis 31. Dezember 2025 nicht gültig.