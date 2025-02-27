Die Aktion ist gültig für Buchungen, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten vorgenommen werden.
Die Aktion gilt für Buchungen, die zwischen dem 27.02.2025 und dem 27.03.2025 erfolgen.
Die Aktion gilt für Anmietungen im Inland zwischen dem 27.02.2025 - 31.12.2025.
Im Rahmen der Aktion werden 20% Rabatt auf Anmietungen an allen General Rent a Car Standorten gewährt.
Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden.
Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind.
Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von Rent a Car.
Die Aktion gilt für die Kosten der Autovermietung. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von General Rent a Car mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten.
Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und es kann sein, dass in der Vermietstation ein anderes Fahrzeug desselben Segments angeboten wird.
Zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Auto mieten.
Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen.
Die Aktion gilt entsprechend dem von General Rent a Car angebotenen Fahrzeugbestand.
Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden.
Es können maximal 29 Tage gemietet werden.
Bei Stornierungen, die weniger als 24 Stunden vorher erfolgen, wird 1 Tag abgezogen.
Bei vorzeitiger Rückgabe wird der aktuelle Preis berechnet.
Für Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen.
RentiCar und General Rent a Car behalten sich das Recht vor, die Bedingungen der Kampagne zu ändern oder zu stornieren.