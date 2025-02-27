0850 308 0 308
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20% Rabattchance bei General Rent a Car!

20% Rabattchance bei General Rent a Car!

Kampagnenbedingungen

  • Die Aktion ist gültig für Buchungen, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten vorgenommen werden.
  • Die Aktion gilt für Buchungen, die zwischen dem 27.02.2025 und dem 27.03.2025 erfolgen.
  • Die Aktion gilt für Anmietungen im Inland zwischen dem 27.02.2025 - 31.12.2025.
  • Im Rahmen der Aktion werden 20% Rabatt auf Anmietungen an allen General Rent a Car Standorten gewährt.
  • Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden.
  • Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind.
  • Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von Rent a Car.
  • Die Aktion gilt für die Kosten der Autovermietung. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von General Rent a Car mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten.
  • Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und es kann sein, dass in der Vermietstation ein anderes Fahrzeug desselben Segments angeboten wird.
  • Zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Auto mieten.
  • Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen.
  • Die Aktion gilt entsprechend dem von General Rent a Car angebotenen Fahrzeugbestand.
  • Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden.
  • Es können maximal 29 Tage gemietet werden.
  • Bei Stornierungen, die weniger als 24 Stunden vorher erfolgen, wird 1 Tag abgezogen.
  • Bei vorzeitiger Rückgabe wird der aktuelle Preis berechnet.
  • Für Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen.
  • RentiCar und General Rent a Car behalten sich das Recht vor, die Bedingungen der Kampagne zu ändern oder zu stornieren.