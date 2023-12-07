24 Monate ununterbrochener Komfort und ein tolles Angebot für die Langzeitmiete von Autos
24 Monate ununterbrochener Komfort und ein tolles Angebot für die Langzeitmiete von Autos
Kampagnenbedingungen
Um von der Aktion zu profitieren, können Sie hier klicken, um das entsprechende Formular auszufüllen und Ihre Anfrage zu übermitteln.
Die Aktion ist gültig für die Langzeitmiete von Renault Megane und Renault Clio zwischen dem 07. und 31. Dezember 2023.
Die Aktion gilt entsprechend dem von Garanti BBVA Filo angebotenen Fahrzeugbestand.
Die Aktion gilt nur für die angegebenen Fahrzeuge, die in die Aktion einbezogen werden sollen, und für die Mietangebote, die zu den angegebenen Bedingungen gemacht werden.
Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden.
Die in den Mietangeboten angegebene Kilometerzahl ist die maximale Kilometerzahl, die während des jährlichen Mietzeitraums genutzt werden muss.
Treibstoff, Autobahnbrückenmaut, HGS-Zahlungen und alle Bußgelder gehen zu Lasten des Nutzers.
Sollten sich die Preise und Steuern der Hersteller- oder Vertriebsgesellschaften vor Abschluss des Fahrzeugkaufs ändern, so werden diese Änderungen im Aktionspreis berücksichtigt.
Wird das im Rahmen der Aktion unterbreitete Preisangebot vom Nutzer angenommen, werden die Bedingungen für das Leasing durch den zwischen den Parteien zu unterzeichnenden langfristigen Fahrzeugleasingvertrag festgelegt.
Das in der Kampagne verwendete Bildmaterial ist repräsentativ. Garanti BBVA Filo behält sich das Recht vor, die Bedingungen der Kampagne zu ändern.
Die Kampagne kann von Personen in Anspruch genommen werden, die nicht gesetzlich am Führen eines Fahrzeugs gehindert sind.
Die allgemeinen Mietbedingungen von Garanti BBVA Filo gelten für die Aktion.
Die Aktion gilt im Rahmen der von Garanti BBVA Filo angebotenen Fahrzeugbestände.
Für alle Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 anrufen.
RentiCar und Garanti BBVA Filo behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern / zu stornieren.