Kampagnenbedingungen

Die Kampagne ist nur für Fahrzeuganmietungen, die über das RentiCar Callcenter unter 0850 308 0 308 im angegebenen Zeitraum getätigt werden, gültig.

Die Kampagne ist nicht über die Website renticar.com und die RentiCar Mobile App nutzbar. Die Sonderpreise für 3 Monate (90 Tage) für ausgewählte Fahrzeuggruppen im Rahmen der Kampagne sind wie folgt: Clio / Corsa Benzin Automatik → 35.833 TL + MwSt. / Monat Egea Diesel Automatik → 39.583 TL + MwSt. / Monat Duster 4x2 Benzin Automatik → 44.166 TL + MwSt. / Monat Q2 Benzin Automatik → 72.499 TL + MwSt. / Monat Formentor Benzin Automatik → 72.499 TL + MwSt. / Monat Die Fahrzeugmietpreise können je nach gewähltem Datum, Standort und der Auslastung der Fahrzeuggruppe zu den jeweiligen Terminen variieren. Daher wird eine frühzeitige Reservierung empfohlen. Um von der Kampagne profitieren zu können, muss die Reservierung über das RentiCar Callcenter unter 0850 308 0 308 erfolgen.

Die Kampagne gilt für Personen, die keine rechtlichen Einschränkungen für die Fahrzeugnutzung haben. Die angegebenen Preise sind Nettomietpreise und enthalten keine Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben, werden gesondert berechnet. Die Kampagne gilt nur für Anmietungen im 3-Monats-Zeitraum (90 Tage) mit einem monatlichen Kilometerlimit von 4.000 km.

Anmietungen in Zeiträumen von 30 Tagen und Vielfachen davon sind im Rahmen der Kampagne enthalten.

Anmietungen von weniger als 30 Tagen, Kurzzeit- oder anders lange Anmietungen sind nicht in der Kampagne enthalten. Bei Reservierungen im Rahmen der Kampagne: Vorzeitige Rückgabe ist nicht möglich. Bei No-Show erfolgt keine Rückerstattung. Die Kampagne deckt nur die Fahrzeugmietgebühr ab.

Zusätzliche Posten wie Einweggebühren, Zusatzleistungen, Versicherungsoptionen, Kraftstoff, Maut-/Strafgebühren und Kautionen werden während der Anmietung im Büro des jeweiligen Anbieters von der persönlichen Kreditkarte des Mieters abgebucht und sind nicht in der Kampagne enthalten. Bei Fahrzeugübergabe gelten die allgemeinen Mietbedingungen des jeweiligen Fahrzeugvermieters.

Je nach Fahrzeuggruppe können Mindestalter und Führerscheinbesitzdauer gelten. Die Kampagne ist auf die Fahrzeugverfügbarkeit beschränkt.

Bei Fahrzeugübergabe kann ein gleichwertiges Fahrzeug der gleichen Kategorie ausgehändigt werden. Die Kampagne kann nicht mit anderen Kampagnen oder Rabatten kombiniert werden.

Eine Person kann innerhalb der Kampagnenzeiträume mehrere Anmietungen tätigen. RentiCar und der jeweilige Fahrzeugvermieter behalten sich das Recht vor, die Kampagnenbedingungen zu ändern und/oder die Kampagne zu beenden. Reisedaten (Anmietungsbeginn): 01.02.2026 – 30.04.2026 Für detaillierte Informationen und Reservierungen:

📞 0850 308 0 308 – RentiCar Callcenter