Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com und/oder RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Im Rahmen der Aktion wird ein Rabatt von 30% für Anmietungen ab EMA gewährt. Für Buchungen, die zwischen dem 16.05.2025 - 01.06.2025 getätigt werden, gilt er für Fahrten zwischen dem 16.05.2025 - 01.06.2025. Die Mietpreise können je nach den gewählten Daten und der Auslastung der Mietwagenmarken an diesen Daten variieren. Daher können Sie von günstigeren Preisen profitieren, wenn Sie frühzeitig buchen. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com und/oder im RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden. Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind. Die Preise der 30%-Rabattaktion für EMA-Fahrzeuge werden durch Anwendung eines Rabatts auf die Tagesnettomietpreise berechnet. Für Buchungen im Rahmen der Aktion gelten bei der Übergabe des Fahrzeugs die EMA-Nutzungsbedingungen. Die Einhaltung dieser Bedingungen ist für den Anmieter verpflichtend. Die EMA-Aktion gilt nur für Anmietungen von 1 bis 29 Tagen und schließt Monats- und Langzeitanmietungen nicht ein. Eine vorzeitige Rückgabe ist bei Anmietungen im Rahmen der Kampagne nicht möglich. Bei Nichterscheinen wird keine Rückerstattung gewährt. Die Aktion gilt für Mietwagengebühren. Andere Leistungen als diese Gebühr (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von EMA mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Garantiebeträge (Kaution) für die jeweilige Fahrzeuggruppe werden zu Beginn der Anmietung von der persönlichen Kreditkarte des Gastes eingezogen. Zwischen den Gültigkeitsterminen der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Auto mieten. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von der EMA angebotenen Fahrzeugbestand. Bei der Fahrzeugübergabe kann ein anderes, aber gleichwertiges Fahrzeug aus der angegebenen Fahrzeuggruppe zur Verfügung gestellt werden. Voraussetzung für die Anmietung eines Fahrzeugs ist ein Mindestalter von 21 Jahren und ein Führerschein, der je nach Fahrzeuggruppe mindestens 1 Jahr gültig ist. Der EMA 30% Aktionsrabatt kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombiniert werden. Für alle Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen. RentiCar und EMA behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern / zu stornieren.