Kampagnenbedingungen

Die Kampagne ist nur für Fahrzeuganmietungen über das RentiCar Callcenter unter 0850 308 0 308 zwischen den angegebenen Daten gültig.

Die Kampagne ist nicht über die Website renticar.com und die RentiCar Mobile App nutzbar. Die speziellen 30-Tage-Preise für ausgewählte Fahrzeuggruppen im Rahmen der Kampagne sind wie folgt: Clio / Corsa Benzin Automatik → 29.000 TL + MwSt. Egea Diesel Automatik → 32.000 TL + MwSt. Duster 4x2 Benzin Automatik → 39.000 TL + MwSt. T-Roc / 3008 Benzin Automatik → 60.000 TL + MwSt. Formentor Benzin Automatik → 70.000 TL + MwSt. Die Mietpreise für Fahrzeuge können je nach gewählten Daten, Standort und Auslastung der Fahrzeuggruppe zu den jeweiligen Daten variieren. Daher wird eine frühzeitige Reservierung empfohlen. Um von der Kampagne profitieren zu können, muss die Reservierung über das RentiCar Callcenter unter 0850 308 0 308 erfolgen.

Die Kampagne gilt für Personen, die keine rechtlichen Einschränkungen für das Führen eines Fahrzeugs haben. Die angegebenen Preise sind Nettomietpreise und enthalten keine Mehrwertsteuer. Änderungen aufgrund von Steuern werden gesondert berechnet. Die Kampagne gilt nur für Anmietungen in 30-Tage-Perioden mit einem monatlichen Limit von 4.000 km.

Anmietungen, die Vielfache von 30 Tagen sind, fallen unter die Kampagne.

Kurzzeit-, Langzeit-Flottenanmietungen oder Anmietungen mit anderen Laufzeiten sind nicht in der Kampagne enthalten. Bei Reservierungen im Rahmen der Kampagne: Vorzeitige Rückgabe wird nicht akzeptiert. Bei No-Show erfolgt keine Rückerstattung. Die Kampagne deckt nur die Fahrzeugmietgebühr ab.

Zusätzliche Posten wie Einweggebühren, Zusatzleistungen, Versicherungsoptionen, Kraftstoff, Maut-/Strafgebühren und Kautionen werden während der Anmietung im Büro des jeweiligen Anbieters von der persönlichen Kreditkarte des Mieters abgebucht und sind nicht in der Kampagne enthalten. Bei Fahrzeugübergabe gelten die allgemeinen Mietbedingungen des jeweiligen Autovermieters.

Es können Mindestalter und Führerscheinbesitzdauer je nach Fahrzeuggruppe gelten. Die Kampagne ist auf die Fahrzeugverfügbarkeit beschränkt.

Bei Fahrzeugübergabe kann ein gleichwertiges Fahrzeug desselben Segments bereitgestellt werden. Die Kampagne kann nicht mit anderen Kampagnen oder Rabatten kombiniert werden.

Eine Person kann während der Kampagnenlaufzeit mehrere Anmietungen tätigen. RentiCar und der jeweilige Autovermieter behalten sich das Recht vor, die Kampagnenbedingungen zu ändern und/oder die Kampagne zu beenden. Angebots- (Reservierungs-) Daten: 30.01.2026 – 14.02.2026

Reise- (Mietbeginn-) Daten: 30.01.2026 – 16.03.2026 Für detaillierte Informationen und Reservierungen:

📞 0850 308 0 308 – RentiCar Callcenter