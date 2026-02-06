0850 308 0 308
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30-Tage-Mietwagen-Angebot

30-Tage-Mietwagen-Angebot

Kampagnenbedingungen

  • Die Kampagne ist nur für Fahrzeuganmietungen über das RentiCar Callcenter unter 0850 308 0 308 zwischen den angegebenen Daten gültig.
    Die Kampagne ist nicht über die Website renticar.com und die RentiCar Mobile App nutzbar.
  • Die speziellen 30-Tage-Preise für ausgewählte Fahrzeuggruppen im Rahmen der Kampagne sind wie folgt:
  • Clio / Corsa Benzin Automatik → 29.000 TL + MwSt.
  • Egea Diesel Automatik → 32.000 TL + MwSt.
  • Duster 4x2 Benzin Automatik → 39.000 TL + MwSt.
  • T-Roc / 3008 Benzin Automatik → 60.000 TL + MwSt.
  • Formentor Benzin Automatik → 70.000 TL + MwSt.
  • Die Mietpreise für Fahrzeuge können je nach gewählten Daten, Standort und Auslastung der Fahrzeuggruppe zu den jeweiligen Daten variieren. Daher wird eine frühzeitige Reservierung empfohlen.
  • Um von der Kampagne profitieren zu können, muss die Reservierung über das RentiCar Callcenter unter 0850 308 0 308 erfolgen.
    Die Kampagne gilt für Personen, die keine rechtlichen Einschränkungen für das Führen eines Fahrzeugs haben.
  • Die angegebenen Preise sind Nettomietpreise und enthalten keine Mehrwertsteuer. Änderungen aufgrund von Steuern werden gesondert berechnet.
  • Die Kampagne gilt nur für Anmietungen in 30-Tage-Perioden mit einem monatlichen Limit von 4.000 km.
    Anmietungen, die Vielfache von 30 Tagen sind, fallen unter die Kampagne.
    Kurzzeit-, Langzeit-Flottenanmietungen oder Anmietungen mit anderen Laufzeiten sind nicht in der Kampagne enthalten.
  • Bei Reservierungen im Rahmen der Kampagne:
  • Vorzeitige Rückgabe wird nicht akzeptiert.
  • Bei No-Show erfolgt keine Rückerstattung.
  • Die Kampagne deckt nur die Fahrzeugmietgebühr ab.
    Zusätzliche Posten wie Einweggebühren, Zusatzleistungen, Versicherungsoptionen, Kraftstoff, Maut-/Strafgebühren und Kautionen werden während der Anmietung im Büro des jeweiligen Anbieters von der persönlichen Kreditkarte des Mieters abgebucht und sind nicht in der Kampagne enthalten.
  • Bei Fahrzeugübergabe gelten die allgemeinen Mietbedingungen des jeweiligen Autovermieters.
    Es können Mindestalter und Führerscheinbesitzdauer je nach Fahrzeuggruppe gelten.
  • Die Kampagne ist auf die Fahrzeugverfügbarkeit beschränkt.
    Bei Fahrzeugübergabe kann ein gleichwertiges Fahrzeug desselben Segments bereitgestellt werden.
  • Die Kampagne kann nicht mit anderen Kampagnen oder Rabatten kombiniert werden.
    Eine Person kann während der Kampagnenlaufzeit mehrere Anmietungen tätigen.
  • RentiCar und der jeweilige Autovermieter behalten sich das Recht vor, die Kampagnenbedingungen zu ändern und/oder die Kampagne zu beenden.
  • Angebots- (Reservierungs-) Daten: 30.01.2026 – 14.02.2026
    Reise- (Mietbeginn-) Daten: 30.01.2026 – 16.03.2026
  • Für detaillierte Informationen und Reservierungen:
    📞 0850 308 0 308 – RentiCar Callcenter