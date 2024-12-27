Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Im Rahmen der Kampagne wird ein Rabatt von 3.500 TL für Autovermietungen von Champ Rent a Car für 30 Tage oder länger gewährt. Die Mietpreise können je nach den gewählten Daten und der Auslastung der Mietwagenmarken an diesen Tagen variieren. Daher können Sie von günstigeren Preisen profitieren, wenn Sie frühzeitig buchen. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com und/oder im RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden. Die Aktion gilt auch für Personen, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind. Die Preise der Champ Rent a Car Kampagne werden mit einem Rabatt auf die täglichen Nettomietpreise berechnet. Für Buchungen im Rahmen der Kampagne gelten die Nutzungsbedingungen von Champ Rent a Car bei der Übergabe des Fahrzeugs. Der Anmieter muss diese Bedingungen einhalten. Die Aktion gilt für Anmietungen von 30 Tagen oder mehr. Eine vorzeitige Rückgabe ist bei Anmietung eines Fahrzeugs im Rahmen der Kampagne nicht möglich. Bei Nichterscheinen wird keine Erstattung vorgenommen. Die Aktion gilt für die Mietwagengebühren. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution, usw.) werden vom Kunden im Büro von Champ Rent a Car mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Garantiebeträge (Kaution) für die jeweilige Fahrzeuggruppe werden zu Beginn der Anmietung von der persönlichen Kreditkarte des Gastes eingezogen. Zwischen den Gültigkeitsterminen der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Auto mieten. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von Champ Rent a Car angebotenen Fahrzeugbestand. Bei der Fahrzeugübergabe kann ein anderes, aber gleichwertiges Fahrzeug aus der angegebenen Fahrzeuggruppe zur Verfügung gestellt werden. Für die Anmietung eines Fahrzeugs ist ein Mindestalter von 21 Jahren und ein Führerschein von mindestens 1 Jahr je nach Fahrzeuggruppe erforderlich. Der Champ Rent a Car Rabatt kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombiniert werden. Für alle Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Kontaktzentrum unter 0850 308 0 308 anrufen. RentiCar und Champ Rent a Car behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern / zu stornieren.