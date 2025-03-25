Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com, die Renticar App und/oder das RentiCar Contact Center innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Für gültige Alcago-Nutzer wird ein Sonderrabatt von 7 % auf Anmietungen bei unseren Geschäftspartnern gewährt, die an der Aktion teilnehmen. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden. An der Aktion können Personen teilnehmen, die nicht gesetzlich zum Führen eines Fahrzeugs verpflichtet sind. Das Mindestalter zum Führen eines Fahrzeugs und die Dauer des Führerscheins für die Teilnahme an der Aktion können je nach Vermieter variieren. Langzeitmieten, gewerbliche Fahrzeuge und Monatsmieten sind von der Aktion ausgeschlossen. Eine vorzeitige Rückgabe ist bei Anmietungen im Rahmen der Aktion nicht möglich. Bei Nichterscheinen wird keine Erstattung vorgenommen. Die Aktion gilt für die Gebühren der Autovermietung. Andere Leistungen als diese Gebühr (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro unseres Geschäftspartners mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und in der Vermietstation kann ein anderes Fahrzeug im gleichen Segment angeboten werden. Zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Auto mieten. Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von unseren Geschäftspartnern angebotenen Fahrzeugbestand. Bei der Auslieferung des Fahrzeugs im Rahmen der Aktion gelten die Mietbedingungen des jeweiligen Unternehmens. Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombinierbar. Für Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 anrufen. RentiCar behält sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern / zu stornieren