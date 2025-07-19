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Großartiges Angebot von APP Rent a Car: 500 TL Rabatt auf Ihre Mietwagenbuchung!

Großartiges Angebot von APP Rent a Car: 500 TL Rabatt auf Ihre Mietwagenbuchung!

Kampagnenbedingungen

  • Die Aktion gilt für Mietvorgänge, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar Callcenter (0850 308 0 308) innerhalb des angegebenen Buchungszeitraums abgeschlossen werden.
  • Im Rahmen dieser Aktion wird ein Rabatt von 500 TL auf alle Buchungen bei App Rent a Car gewährt.
  • Die Mietpreise können je nach gewähltem Zeitraum und Auslastung der jeweiligen Mietwagenmarke variieren. Daher empfehlen wir, frühzeitig zu buchen, um von günstigeren Preisen zu profitieren.
  • Um von der Aktion zu profitieren, muss der Aktionscode auf www.renticar.com eingegeben oder telefonisch dem RentiCar Callcenter unter 0850 308 0 308 mitgeteilt werden
  • An der Aktion können nur Personen teilnehmen, die rechtlich zum Führen eines Fahrzeugs berechtigt sind.
  • Der App Rent a Car 500 TL Rabatt wird auf Basis des täglichen Netto-Mietpreises berechnet.
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  • Der Rabatt von 500 TL gilt für Buchungen mit einer Mietdauer von 3 bis 5 Tagen.
  • Die Aktion gilt für alle Fahrzeuggruppen und an allen Standorten.
  • Der Buchungszeitraum ist vom 19. Juli 2025 bis 4. August 2025, der Reisezeitraum ist vom 19. Juli 2025 bis 30. November 2025.
  • Bei der Fahrzeugübernahme gelten die Mietbedingungen von App Rent a Car. Der Mieter muss alle entsprechenden Voraussetzungen erfüllen.
  • Frühzeitige Rückgaben sind im Rahmen dieser Aktion nicht möglich. Bei Nichterscheinen (No-Show) erfolgt keine Rückerstattung.
  • Der Rabatt gilt nur für den Mietpreis. Weitere Leistungen (Einweggebühren, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) sind vom Kunden direkt mit Kreditkarte im App Rent a Car Büro zu begleichen und sind nicht Teil der Aktion.
  • Die für die jeweilige Fahrzeuggruppe erforderliche Kaution wird zu Beginn der Miete von der persönlichen Kreditkarte des Mieters abgebucht.
  • Innerhalb des Aktionszeitraums kann eine Person mehrmals von der Aktion profitieren.
  • Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Gesetzlich bedingte Steueränderungen werden entsprechend berücksichtigt.
  • Die Aktion gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Fahrzeuge durch App Rent a Car. Sollte das gebuchte Fahrzeug nicht verfügbar sein, kann ein vergleichbares Fahrzeug derselben Gruppe bereitgestellt werden.
  • Für die Anmietung eines Fahrzeugs ist ein Mindestalter von 21 Jahren sowie ein gültiger Führerschein mit mindestens 1 Jahr Fahrpraxis erforderlich (abhängig von der Fahrzeuggruppe).
  • Der App Rent a Car 500 TL Rabatt ist nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombinierbar.
  • Für Fragen und Reservierungen wenden Sie sich bitte an das RentiCar Callcenter unter 0850 308 0 308.
  • RentiCar und App Rent a Car behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen jederzeit zu ändern oder die Aktion zu beenden.
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