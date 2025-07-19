Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Mietvorgänge, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar Callcenter (0850 308 0 308) innerhalb des angegebenen Buchungszeitraums abgeschlossen werden. Im Rahmen dieser Aktion wird ein Rabatt von 500 TL auf alle Buchungen bei App Rent a Car gewährt. Die Mietpreise können je nach gewähltem Zeitraum und Auslastung der jeweiligen Mietwagenmarke variieren. Daher empfehlen wir, frühzeitig zu buchen, um von günstigeren Preisen zu profitieren. Um von der Aktion zu profitieren, muss der Aktionscode auf www.renticar.com eingegeben oder telefonisch dem RentiCar Callcenter unter 0850 308 0 308 mitgeteilt werden An der Aktion können nur Personen teilnehmen, die rechtlich zum Führen eines Fahrzeugs berechtigt sind. Der App Rent a Car 500 TL Rabatt wird auf Basis des täglichen Netto-Mietpreises berechnet. Der Rabatt von 500 TL gilt für Buchungen mit einer Mietdauer von 3 bis 5 Tagen. Die Aktion gilt für alle Fahrzeuggruppen und an allen Standorten. Der Buchungszeitraum ist vom 19. Juli 2025 bis 4. August 2025, der Reisezeitraum ist vom 19. Juli 2025 bis 30. November 2025. Bei der Fahrzeugübernahme gelten die Mietbedingungen von App Rent a Car. Der Mieter muss alle entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Frühzeitige Rückgaben sind im Rahmen dieser Aktion nicht möglich. Bei Nichterscheinen (No-Show) erfolgt keine Rückerstattung. Der Rabatt gilt nur für den Mietpreis. Weitere Leistungen (Einweggebühren, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) sind vom Kunden direkt mit Kreditkarte im App Rent a Car Büro zu begleichen und sind nicht Teil der Aktion. Die für die jeweilige Fahrzeuggruppe erforderliche Kaution wird zu Beginn der Miete von der persönlichen Kreditkarte des Mieters abgebucht. Innerhalb des Aktionszeitraums kann eine Person mehrmals von der Aktion profitieren. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Gesetzlich bedingte Steueränderungen werden entsprechend berücksichtigt. Die Aktion gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Fahrzeuge durch App Rent a Car. Sollte das gebuchte Fahrzeug nicht verfügbar sein, kann ein vergleichbares Fahrzeug derselben Gruppe bereitgestellt werden. Für die Anmietung eines Fahrzeugs ist ein Mindestalter von 21 Jahren sowie ein gültiger Führerschein mit mindestens 1 Jahr Fahrpraxis erforderlich (abhängig von der Fahrzeuggruppe). Der App Rent a Car 500 TL Rabatt ist nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombinierbar. Für Fragen und Reservierungen wenden Sie sich bitte an das RentiCar Callcenter unter 0850 308 0 308. RentiCar und App Rent a Car behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen jederzeit zu ändern oder die Aktion zu beenden.