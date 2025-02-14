20% Rabatt auf Artı Tourismus-Autovermietungen! Dieses Angebot nicht verpassen!
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Kampagnenbedingungen
Die Aktion ist gültig für Buchungen, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten vorgenommen werden.
Die Aktion gilt für Buchungen, die zwischen dem 14.02.2025 und dem 28.02.2025 erfolgen.
Die Aktion gilt für Anmietungen im Inland zwischen dem 14.02.2025 und dem 28.02.2025.
Im Rahmen der Aktion wird ein Rabatt von 20 % auf Mietwagen gewährt, die von allen Artı Turizm-Standorten aus angemietet werden.
Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden.
Die Aktion gilt auch für Personen, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind.
Die allgemeinen Mietbedingungen von Artı Turizm sind bei der Aktion gültig.
Die Aktion gilt für die Kosten der Autovermietung. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, zusätzliche Dienstleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Daily Artı Artı Turizm Büro mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten.
Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und im Vermietungsbüro kann ein anderes Fahrzeug im gleichen Segment angeboten werden.
Zwischen den Gültigkeitsdaten der Aktion kann eine Person mehr als 1 Auto mieten.
Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen.
Die Aktion ist entsprechend dem von Artı Turizm angebotenen Fahrzeugbestand gültig.
Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden.
Es können maximal 29 Tage gemietet werden.
Bei Stornierungen, die weniger als 24 Stunden vorher erfolgen, wird 1 Tag abgezogen.
Bei vorzeitiger Rückgabe wird der aktuelle Preis berechnet.
Für Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen.
RentiCar und Artı Turizm behalten sich das Recht vor, die Bedingungen der Kampagne zu ändern / zu stornieren.