Kampagnenbedingungen

Die Aktion ist gültig für Anmietungen über www.renticar.com und/oder RentiCar Contact Center (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Im Rahmen der Aktion wird ein Rabatt von 25 % für Anmietungen ab Everyday gewährt. Die Aktion gilt für Nissan Juke und Opel Corsa Automatikfahrzeuge, die für mindestens 3 Tage gemietet werden. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com eingegeben und/oder das RentiCar Contact Center (0850 308 0 308) angerufen werden. Von der Aktion können auch Personen profitieren, die gesetzlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs verpflichtet sind. Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von Everyday. Die Aktion gilt für Autovermietungsgebühren. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von Everyday mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und in der Vermietstation kann ein anderes Fahrzeug desselben Segments angeboten werden. Zwischen den Gültigkeitsdaten der Aktion kann eine Person mehr als 1 Fahrzeug mieten. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von Everyday angebotenen Fahrzeugbestand. Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden. Für Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen. RentiCar und Everyday behalten sich das Recht vor, die Bedingungen der Kampagne zu ändern / zu stornieren.