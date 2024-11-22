Bei RentiCar wartet ein Rabattfest auf Sie! 25% Rabatt auf QCAR-Mobilitätsfahrzeuge!
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Kampagnenbedingungen
Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com und/oder RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten.
Im Rahmen der Aktion werden 25 % Rabatt für Anmietungen bei QCAR Mobility gewährt.
Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden.
Die Aktion kann von Personen in Anspruch genommen werden, die nicht gesetzlich am Führen eines Fahrzeugs gehindert sind.
Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von QCAR Mobilite.
Die Aktion gilt für die Kosten der Autovermietung. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von QCAR Mobilite mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten.
Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und in der Vermietstation kann ein anderes Fahrzeug desselben Segments angeboten werden.
Zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Fahrzeug mieten.
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen.
Die Aktion ist entsprechend dem von QCAR Mobility angebotenen Fahrzeugbestand gültig.
Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden.
Für Fragen und Wünsche zur Reservierung steht Ihnen das RentiCar Contact Center unter der Telefonnummer 0850 308 0 308 zur Verfügung.
RentiCar und QCAR Mobilite behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.