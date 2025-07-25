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Buchen Sie Ihre Reise mit EasyGo Car Rental mit 30% Rabatt!

Buchen Sie Ihre Reise mit EasyGo Car Rental mit 30% Rabatt!

Kampagnenbedingungen

  • Die Aktion gilt für Buchungen, die über www.renticar.com oder das RentiCar-Kontaktzentrum (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Aktionszeiträume getätigt werden.
  • Ein Rabatt von 30% wird auf Mietwagen von Easygo Car Rental gewährt.
  • Die Mietpreise können je nach gewählten Daten und der Auslastung der Mietwagenmarken an diesen Daten variieren. Frühzeitige Reservierungen werden empfohlen, um von günstigeren Preisen zu profitieren.
  • Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Promotion-Code auf der Website www.renticar.com eingegeben oder dem RentiCar-Kontaktzentrum (0850 308 0 308) mitgeteilt werden.
  • Nur Personen, die rechtlich berechtigt sind, ein Fahrzeug zu fahren, können von der Aktion profitieren.
  • Der Rabatt von 30% wird auf die täglichen Netto-Mietwagenpreise berechnet.
  • Die Nutzungsbedingungen von Easygo Car Rental gelten zum Zeitpunkt der Fahrzeugübergabe für Buchungen, die im Rahmen dieser Aktion vorgenommen werden, und der Mieter muss diese Bedingungen erfüllen.
  • Die Aktion gilt nur für Mietzeiträume von 1 bis 29 Tagen und deckt keine monatlichen oder langfristigen Mieten ab.
  • Vorzeitige Rückgaben werden im Rahmen der Aktion nicht akzeptiert, und Rückerstattungen bei Nichterscheinen werden nicht gewährt.
  • Die Aktion gilt nur für Mietwagenkosten. Andere Gebühren (z. B. Rückgabe an einem anderen Ort, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution) müssen vom Kunden mit seiner Kreditkarte in der Easygo Car Rental-Niederlassung bezahlt werden.
  • Die erforderliche Sicherheitskaution für die jeweilige Fahrzeuggruppe wird zu Beginn der Mietzeit von der persönlichen Kreditkarte des Mieters eingezogen.
  • Eine Person kann während des Aktionszeitraums mehr als eine Miete abschließen.
  • Die angegebenen Preise enthalten die Mehrwertsteuer; jedoch werden Änderungen der Steuersätze zusätzlich berücksichtigt.
  • Die Aktion unterliegt dem verfügbaren Fahrzeugbestand von Easygo Car Rental, und ein Ersatzfahrzeug kann bereitgestellt werden, wenn die angegebene Fahrzeuggruppe zum Zeitpunkt der Übergabe nicht verfügbar ist.
  • Die Fahrzeugmiete erfordert ein Mindestalter von 21 Jahren und mindestens 1 Jahr gültigen Führerschein, abhängig von der Fahrzeuggruppe.
  • Die 30%-Rabatt-Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombiniert werden.
  • Bei Fragen oder Anliegen zu Reservierungen können Sie das RentiCar-Kontaktzentrum unter 0850 308 0 308 kontaktieren.
  • RentiCar und Easygo Car Rental behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder die Aktion zu stornieren.