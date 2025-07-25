Buchen Sie Ihre Reise mit EasyGo Car Rental mit 35% Rabatt!
Buchen Sie Ihre Reise mit EasyGo Car Rental mit 35% Rabatt!
Kampagnenbedingungen
Die Aktion gilt für Buchungen, die über www.renticar.com oder das RentiCar-Kontaktzentrum (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Aktionszeiträume getätigt werden.
Ein Rabatt von 35% wird auf Mietwagen von Easygo Car Rental gewährt.
Die Mietpreise können je nach gewählten Daten und der Auslastung der Mietwagenmarken an diesen Daten variieren. Frühzeitige Reservierungen werden empfohlen, um von günstigeren Preisen zu profitieren.
Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Promotion-Code auf der Website www.renticar.com eingegeben oder dem RentiCar-Kontaktzentrum (0850 308 0 308) mitgeteilt werden.
Nur Personen, die rechtlich berechtigt sind, ein Fahrzeug zu fahren, können von der Aktion profitieren.
Der Rabatt von 35% wird auf die täglichen Netto-Mietwagenpreise berechnet.
Die Nutzungsbedingungen von Easygo Car Rental gelten zum Zeitpunkt der Fahrzeugübergabe für Buchungen, die im Rahmen dieser Aktion vorgenommen werden, und der Mieter muss diese Bedingungen erfüllen.
Die Aktion gilt nur für Mietzeiträume von 1 bis 29 Tagen und deckt keine monatlichen oder langfristigen Mieten ab.
Vorzeitige Rückgaben werden im Rahmen der Aktion nicht akzeptiert, und Rückerstattungen bei Nichterscheinen werden nicht gewährt.
Die Aktion gilt nur für Mietwagenkosten. Andere Gebühren (z. B. Rückgabe an einem anderen Ort, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution) müssen vom Kunden mit seiner Kreditkarte in der Easygo Car Rental-Niederlassung bezahlt werden.
Die erforderliche Sicherheitskaution für die jeweilige Fahrzeuggruppe wird zu Beginn der Mietzeit von der persönlichen Kreditkarte des Mieters eingezogen.
Eine Person kann während des Aktionszeitraums mehr als eine Miete abschließen.
Die angegebenen Preise enthalten die Mehrwertsteuer; jedoch werden Änderungen der Steuersätze zusätzlich berücksichtigt.
Die Aktion unterliegt dem verfügbaren Fahrzeugbestand von Easygo Car Rental, und ein Ersatzfahrzeug kann bereitgestellt werden, wenn die angegebene Fahrzeuggruppe zum Zeitpunkt der Übergabe nicht verfügbar ist.
Die Fahrzeugmiete erfordert ein Mindestalter von 21 Jahren und mindestens 1 Jahr gültigen Führerschein, abhängig von der Fahrzeuggruppe.
Die 35%-Rabatt-Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombiniert werden.
Bei Fragen oder Anliegen zu Reservierungen können Sie das RentiCar-Kontaktzentrum unter 0850 308 0 308 kontaktieren.
RentiCar und Easygo Car Rental behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder die Aktion zu stornieren.