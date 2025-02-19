Kampagnenbedingungen

Die Kampagne ist gültig für Anmietungen über www.renticar.com und/oder RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Die Aktion gilt für monatliche Anmietungen bei DCL Renting. Gültig für Reservierungen von Kia Picanto Benzin, Automatik und Fiat Egea Benzin, Schaltgetriebe. Gültig für Buchungen, die zwischen dem 19.02.2025 und dem 31.05.2025 erfolgen. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden. Die Aktion kann von Personen in Anspruch genommen werden, die nicht gesetzlich zum Führen eines Fahrzeugs verpflichtet sind. Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von DCL Rental. Die Aktion gilt für die Kosten der Autovermietung. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von DCL Kiralama mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Fahrzeugmarke und das Modell geben eine Gruppe an, und es kann sein, dass im Vermietungsbüro ein anderes Fahrzeug im gleichen Segment angeboten wird. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt im Rahmen des von DCL Kiralama angebotenen Fahrzeugbestandes. Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden. Bei vorzeitiger Rückgabe ist der Tagespreis gültig. Die Mietdauer ist auf 30 Tage begrenzt. Gültig für Anmietungen bis zum 28.02.2025. Für Fragen und Wünsche zur Reservierung steht Ihnen das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 zur Verfügung. RentiCar und DCL Rental behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.