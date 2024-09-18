Kampagnenbedingungen

Die Aktion ist gültig für Buchungen, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten vorgenommen werden. Die Aktion ist gültig für Buchungen, die zwischen dem 19.09.2024 und dem 31.10.2024 erfolgen. Die Aktion gilt für Anmietungen im Inland zwischen dem 19.09.2024 und dem 31.12.2024. Im Rahmen der Aktion gibt es 25% Rabatt auf Anmietungen an allen Greenmotion-Standorten. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden. Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind. Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von Greenmotion. Die Aktion gilt für die Kosten der Autovermietung. Andere Leistungen, die über diesen Preis hinausgehen (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.), werden vom Kunden im Büro von Greenmotion mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Fahrzeugmarke und das Modell geben eine Gruppe an, und in der Vermietstation kann ein anderes Fahrzeug im gleichen Segment angeboten werden. Zwischen den Gültigkeitsdaten der Aktion kann eine Person mehr als 1 Fahrzeug mieten. Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von Greenmotion angebotenen Fahrzeugbestand. Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden. Es können maximal 29 Tage gemietet werden. Bei Stornierungen, die weniger als 24 Stunden vorher erfolgen, wird 1 Tag abgezogen. Bei vorzeitiger Rückgabe wird der aktuelle Preis berechnet. Sie können das RentiCar Contact Centre unter der Nummer 0850 308 0 308 anrufen, wenn Sie Fragen oder Wünsche bezüglich der Reservierung haben. RentiCar und Greenmotion behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.