Eine Reise mit 20% Rabatt mit Green Motion wartet auf Sie!
Eine Reise mit 20% Rabatt mit Green Motion wartet auf Sie!
Kampagnenbedingungen
Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com und/oder RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten.
Die Aktion ist bis zum 31.12.2024 gültig.
Im Rahmen der Aktion wird ein Rabatt von 20 % auf die Anmietung von Fahrzeugen an allen Greenmotion-Standorten gewährt.
Die Aktion gilt nicht für die Flughäfen Adana, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Fethiye, Gaziantep, Konya, Mardin, Mersin-Çukurova, Muğla Menteşe, Ordu, Samsun, Tokat und Trabzon.
Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden.
Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind.
Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von Greenmotion.
Die Aktion gilt für die Kosten der Autovermietung. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von Greenmotion mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten.
Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und in der Vermietstation kann ein anderes Fahrzeug desselben Segments angeboten werden.
Zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Fahrzeug mieten.
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen.
Die Aktion gilt entsprechend dem von Greenmotion angebotenen Fahrzeugbestand.
Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden.
Es können maximal 29 Tage gemietet werden.
Bei Stornierungen, die weniger als 24 Stunden vorher erfolgen, wird ein Abzug von 1 Tag vorgenommen.
Bei vorzeitiger Rückgabe wird der aktuelle Preis berechnet.
Sie können das RentiCar Contact Centre unter der Nummer 0850 308 0 308 anrufen, wenn Sie Fragen oder Wünsche zur Reservierung haben.
RentiCar und Greenmotion behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern / zu stornieren.