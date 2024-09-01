Einzigartige Möglichkeiten der Monatlichen Anmietung mit York Car Rental bei RentiCar!
Einzigartige Möglichkeiten der Monatlichen Anmietung mit York Car Rental bei RentiCar!
Kampagnenbedingungen
Um von der Aktion zu profitieren, können Sie das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 anrufen oder hier klicken, um das entsprechende Formular auszufüllen und Ihre Anfrage einzureichen.
Die Aktion ist gültig für Anmietungen über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten.
Die Aktion gilt für monatliche Anmietungen bei York Car Rental.
Gültig für Buchungen als Fiat Fiorino, Egea Cross, Kia Picanto, Kia Stonic.
Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden.
Die Aktion gilt auch für Personen, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind.
Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von York Car Rental.
Die Aktion gilt für Mietwagengebühren. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von York Car Rental mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten.
Die Fahrzeugmarke und das Modell geben eine Gruppe an, und es kann sein, dass in der Vermietstation ein anderes Fahrzeug im gleichen Segment angeboten wird.
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen.
Die Aktion gilt entsprechend dem von York Car Rental angebotenen Fahrzeugbestand.
Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden.
Bei vorzeitiger Rückgabe ist der Tagespreis gültig.
Die Mietdauer ist auf 30 Tage begrenzt.
Gültig für Anmietungen bis zum 28.02.2025.
Für Fragen und Wünsche zur Reservierung steht Ihnen das RentiCar Contact Centre unter der Telefonnummer 0850 308 0 308 zur Verfügung.
RentiCar und York Car Rental behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.