Kampagnenbedingungen

Um von der Aktion zu profitieren, können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen oder hier klicken, um das entsprechende Formular auszufüllen und Ihre Anfrage einzureichen. Die Aktion gilt für Anmietungen, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten erfolgen. Die Aktion gilt für Anmietungen von 30-60-90 Tagen bei DCL Rental. Die Aktion kann von Personen in Anspruch genommen werden, die nicht gesetzlich am Führen eines Fahrzeugs gehindert sind. Die allgemeinen Mietbedingungen von DCL Rental gelten für die Aktion. Die Aktion gilt für die Kosten der Autovermietung. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution, usw.) werden vom Kunden im Büro von DCL Kiralama mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Fahrzeugmarke und das Modell geben eine Gruppe an, und es kann sein, dass im Vermietungsbüro ein anderes Fahrzeug im gleichen Segment angeboten wird. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt im Rahmen des von DCL Kiralama angebotenen Fahrzeugbestandes. Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden. Bei vorzeitiger Rückgabe ist der Tagespreis gültig. Gültig für Anmietungen von mindestens 30 Tagen. Für Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen. RentiCar und DCL Rental behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu streichen. Der Preis gilt für die folgenden Fahrzeuge und Modelle im Rahmen der Aktion.