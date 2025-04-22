Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com und/oder RentiCar Contact Centre innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Ein Rabatt von 100 TL wird für Autovermietungen bei unseren Geschäftspartnern, die an der Aktion teilnehmen, gewährt. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre 0850 308 0 308 eingegeben werden. An der Aktion können Personen teilnehmen, die keine rechtliche Behinderung zum Führen eines Fahrzeugs haben. Das Mindestalter zum Führen eines Fahrzeugs und die Dauer des Führerscheins für die Teilnahme an der Aktion können je nach Vermieter variieren. Langzeitmieten, gewerbliche Fahrzeuge und Monatsmieten sind von der Aktion ausgeschlossen. Eine vorzeitige Rückgabe von Fahrzeugen, die im Rahmen der Aktion angemietet wurden, ist nicht möglich. Bei Nichterscheinen wird keine Erstattung vorgenommen. Die Aktion gilt für die Gebühren der Autovermietung. Andere Leistungen als diese Gebühr (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro unseres Geschäftspartners mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und es kann sein, dass in der Vermietstation ein anderes Fahrzeug desselben Segments angeboten wird. Zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Auto mieten. Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von unseren Geschäftspartnern angebotenen Fahrzeugbestand. Bei der Auslieferung des Fahrzeugs im Rahmen der Aktion gelten die Mietbedingungen des jeweiligen Unternehmens. Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombinierbar. Für Fragen und Wünsche zur Reservierung steht Ihnen das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 zur Verfügung. RentiCar behält sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.