Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com und/oder RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Im Rahmen der Aktion werden 30% Rabatt auf Anmietungen bei York Car Rental gewährt. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) eingegeben werden. Die Aktion gilt auch für Personen, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind. Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von York Car Rental. Die Aktion gilt für Mietwagengebühren. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von York Car Rental mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Fahrzeugmarke und das Modell geben eine Gruppe an, und in der Vermietstation kann ein anderes Fahrzeug im gleichen Segment angeboten werden. Zwischen den Gültigkeitsdaten der Aktion kann eine Person mehr als 1 Fahrzeug mieten. Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von York Car Rental angebotenen Fahrzeugbestand. Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden. Für alle Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen. RentiCar und York Car Rental behalten sich das Recht vor, die Bedingungen der Kampagne zu ändern / zu stornieren.