Kampagnenbedingungen

Die Aktion ist gültig für Buchungen, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten vorgenommen werden. Gültig für Buchungen zwischen dem 20.02.2025 - 20.03.2025. Im Rahmen der Kampagne wird ein Rabatt von 20 % auf Mietwagen gewährt, die über Mobilup gebucht werden. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com und/oder im RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden. Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind. Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von Mobilup. Langzeitmieten, Nutzfahrzeuge und Monatsmieten sind von der Aktion ausgeschlossen. Rückerstattungen werden nicht akzeptiert. Bei Nichterscheinen wird keine Erstattung vorgenommen. Die Kampagne gilt für Mietwagengebühren. Andere Dienstleistungen als diese Gebühr (Rückgabegebühr, zusätzliche Dienstleistungen, Versicherung, Kaution, usw.) werden vom Kunden im Büro von Mobilup mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Gültig für maximal 29 Tage Anmietung. Gültig an allen Standorten. Gültig für alle Mobilup Fahrzeuge. Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und es kann sein, dass in der Vermietstation ein anderes Fahrzeug des gleichen Segments angeboten wird. Zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Anmietung vornehmen. Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von Mobilup angebotenen Fahrzeugbestand. Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden. Für Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 anrufen. RentiCar und Mobilup behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern / zu stornieren.