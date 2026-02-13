Kampagnenbedingungen

Die Kampagne gilt für Anmietungen, die innerhalb der angegebenen Aktionszeiträume über www.renticar.com und/oder das RentiCar Callcenter (0850 308 0 308) getätigt werden. Im Rahmen der Kampagne erhalten Sie 25 % Rabatt auf Fahrzeuganmietungen bei GoCAR. Die Mietpreise für Fahrzeuge können je nach den gewählten Daten und der Verfügbarkeit der Fahrzeugmarken zu diesen Daten variieren. Daher können Sie durch frühzeitige Buchung von vorteilhafteren Preisen profitieren. Um von der Kampagne zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com eingegeben und/oder das RentiCar Callcenter unter 0850 308 0 308 angerufen und mitgeteilt werden. Personen, die rechtlich keine Hindernisse für das Führen eines Fahrzeugs haben, können von der Kampagne profitieren. Die Preise der GoCAR 25% Rabattkampagne werden berechnet, indem der Rabatt auf die täglichen Netto-Mietpreise angewendet wird. Bei Buchungen im Rahmen der Kampagne gelten die Nutzungsbedingungen von GoCAR bei Fahrzeugübergabe. Der Mieter muss diese Bedingungen erfüllen. Die GoCAR Kampagne gilt nur für Anmietungen von 1-29 Tagen und deckt keine monatlichen oder langfristigen Anmietungen ab. Bei Fahrzeuganmietungen im Rahmen der Kampagne ist eine vorzeitige Rückgabe nicht möglich. Im Falle eines No-Shows erfolgt keine Rückerstattung. Die Kampagne gilt für die Fahrzeugmietpreise. Andere Dienstleistungen, die über diesen Preis hinausgehen (Gebühren für Abgabe an einem anderen Ort, Zusatzleistungen, Versicherungen, Kaution usw.), werden vom Kunden in bar oder mit Kreditkarte im GoCAR-Büro bezahlt und sind nicht in der Kampagne enthalten. Die Kautionen für die jeweilige Fahrzeuggruppe werden zu Beginn der Anmietung von der persönlichen Kreditkarte des Mieters abgebucht. Innerhalb der Gültigkeitsdaten der Kampagne kann eine Person mehr als eine Anmietung tätigen. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben, werden gesondert ausgewiesen. Die Kampagne gilt im Rahmen des von GoCAR angebotenen Fahrzeugbestands. Bei der Fahrzeugübergabe kann ein anderes, aber gleichwertiges Fahrzeug aus der angegebenen Fahrzeuggruppe bereitgestellt werden. Fahrzeuganmietungen erfordern ein Mindestalter von 21 Jahren und einen Führerschein seit mindestens 1 Jahr, je nach Fahrzeuggruppe. Der GoCAR 25% Kampagnenrabatt kann nicht mit anderen Kampagnen oder Rabattcodes kombiniert werden. Für alle Fragen und Anliegen bezüglich Ihrer Buchung können Sie das RentiCar Callcenter unter 0850 308 0 308 anrufen. RentiCar und GoCAR behalten sich das Recht vor, die Kampagnenbedingungen zu ändern oder zu stornieren. Kampagnen-Anforderungsdatum: 13.02.2026 / 13.03.2026, Reisedatum: 13.02.2026 / 31.12.2026