Kampagnenbedingungen

Die Kampagne gilt für Anmietungen, die innerhalb der angegebenen Aktionszeiträume über www.renticar.com und/oder das RentiCar Callcenter (0850 308 0 308) getätigt werden. Im Rahmen der Kampagne erhalten Sie 30 % Rabatt auf Fahrzeuganmietungen bei GoMobility Car Rental. Die Fahrzeugmietpreise können je nach gewählten Daten und der Verfügbarkeit der Fahrzeugmarken zu diesen Daten variieren. Daher können Sie durch frühzeitige Buchung von vorteilhafteren Preisen profitieren. Um von der Kampagne zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com eingegeben und/oder das RentiCar Callcenter unter 0850 308 0 308 angerufen und mitgeteilt werden. Personen, die rechtlich keine Einschränkungen beim Führen eines Fahrzeugs haben, können von der Kampagne profitieren. Die Preise der Atlas Car Rental 30% Rabattkampagne werden berechnet, indem der Rabatt auf die täglichen Netto-Fahrzeugmietgebühren angewendet wird. Bei Buchungen im Rahmen der Kampagne gelten die Nutzungsbedingungen von GoMobility Car Rental bei Fahrzeugübergabe. Der Mieter muss diese Bedingungen erfüllen. Die GoMobility Car Rental Kampagne gilt nur für Anmietungen von 1-29 Tagen und umfasst keine monatlichen oder langfristigen Anmietungen. Bei Fahrzeuganmietungen im Rahmen der Kampagne ist eine vorzeitige Rückgabe nicht möglich. Im Falle eines No-Shows erfolgt keine Rückerstattung. Die Kampagne gilt für die Fahrzeugmietpreise. Andere Dienstleistungen, die über diesen Preis hinausgehen (Gebühren für Abgabe an einem anderen Ort, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.), werden vom Kunden in bar oder mit seiner eigenen Kreditkarte im Büro von GoMobility Car Rental bezahlt und sind nicht in der Kampagne enthalten. Die Kautionsbeträge für die jeweilige Fahrzeuggruppe werden zu Beginn der Anmietung von der persönlichen Kreditkarte des Mieters abgebucht. Innerhalb der Gültigkeitszeiträume der Kampagne kann eine Person mehr als eine Anmietung tätigen. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben, werden gesondert ausgewiesen. Die Kampagne gilt vorbehaltlich der von GoMobility Car Rental angebotenen Fahrzeugbestände. Bei der Fahrzeugübergabe kann ein anderes, aber gleichwertiges Fahrzeug aus der angegebenen Fahrzeuggruppe bereitgestellt werden. Fahrzeuganmietungen erfordern ein Mindestalter von 21 Jahren und einen Führerschein von mindestens 1 Jahr, je nach Fahrzeuggruppe. Der Rabatt der GoMobility Car Rental 30% Kampagne kann nicht mit anderen Kampagnen oder Rabattcodes kombiniert werden. Für alle Fragen und Anfragen bezüglich Ihrer Buchung können Sie das RentiCar Callcenter unter 0850 308 0 308 anrufen. RentiCar und GoMobility Car Rental behalten sich das Recht vor, die Kampagnenbedingungen zu ändern / zu stornieren. Gültigkeitszeiträume der Kampagne: 16.04.2026 / 15.05.2026