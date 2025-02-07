0850 308 0 308
Kundenzentrum
Wir Sind An Deiner Seite Für Langzeitmieten!

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Kampagnenbedingungen

  • Um von der Aktion zu profitieren, können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen oder hier klicken, um das entsprechende Formular auszufüllen und Ihre Anfrage zu übermitteln.
  • Die Aktion gilt für Anmietungen, die durch Ausfüllen des Formulars oder über das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten erfolgen.
  • Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs befugt sind.
  • Die Fahrzeugvorschläge werden auf der Grundlage Ihrer Anfrage erstellt.
  • Die Mietdauer wird auf der Grundlage des von Ihnen angegebenen Monats berechnet.
  • Sie können das RentiCar-Kontaktzentrum unter 0850 308 0 308 anrufen, wenn Sie Fragen oder Wünsche bezüglich der Reservierung haben.