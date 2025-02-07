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Kundenzentrum
Wir Sind An Deiner Seite Für Langzeitmieten!
Kampagnenbedingungen
Um von der Aktion zu profitieren, können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen oder hier klicken, um das entsprechende Formular auszufüllen und Ihre Anfrage zu übermitteln.
Die Aktion gilt für Anmietungen, die durch Ausfüllen des Formulars oder über das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten erfolgen.
Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs befugt sind.
Die Fahrzeugvorschläge werden auf der Grundlage Ihrer Anfrage erstellt.
Die Mietdauer wird auf der Grundlage des von Ihnen angegebenen Monats berechnet.
Sie können das RentiCar-Kontaktzentrum unter 0850 308 0 308 anrufen, wenn Sie Fragen oder Wünsche bezüglich der Reservierung haben.