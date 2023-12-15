Kampagnenbedingungen

Die Aktion ist gültig für Anmietungen über www.renticar.com und/oder RentiCar Contact Center innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Um die Aktion in Anspruch nehmen zu können, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com und/oder im RentiCar Contact Center 0850 308 0 308 eingegeben werden. Für Anmietungen bei unseren Geschäftspartnern, die an der Aktion teilnehmen, wird ein Rabatt von 5% gewährt. Der Promo-Code ist ab dem Ausstellungsdatum 30 Tage lang gültig. Die Aktion kann von Personen in Anspruch genommen werden, die nicht gesetzlich daran gehindert sind, ein Fahrzeug zu führen. Für die Teilnahme an der Aktion sind ein Mindestalter von 21 Jahren und ein einjähriger Führerschein erforderlich. Langzeitmieten, gewerbliche Fahrzeuge und Monatsmieten sind von der Kampagne ausgeschlossen. Die Aktion gilt für Mietwagengebühren. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution, etc.) werden vom Kunden im Büro unseres Geschäftspartners mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und es kann sein, dass in der Vermietstation ein anderes Fahrzeug des gleichen Segments angeboten wird. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt im Rahmen der von unseren Geschäftspartnern angebotenen Fahrzeugbestände. Für die Auslieferung des Fahrzeugs im Rahmen der Aktion gelten die Mietbedingungen des jeweiligen Unternehmens. Für Fragen und Wünsche zur Reservierung steht Ihnen das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 zur Verfügung. RentiCar behält sich das Recht vor, die Bedingungen der Kampagne zu ändern oder zu stornieren.