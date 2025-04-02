Die Kampagne gilt für Fahrzeugmieten, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar-Kontaktzentrum (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Buchungszeiträume durchgeführt werden.
Auf Mietwagenbuchungen bei Dokay Rent a Car wird ein Rabatt von 10 % gewährt.
Die Mietpreise können je nach ausgewählten Terminen und der Auslastung der Mietwagenanbieter an diesen Terminen variieren. Eine frühzeitige Buchung ermöglicht es Ihnen, von günstigeren Preisen zu profitieren.
Um von der Kampagne zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com eingegeben oder dem RentiCar-Kontaktzentrum unter 0850 308 0 308 mitgeteilt werden.
Die Kampagne steht Personen offen, die keine rechtlichen Einschränkungen bei der Nutzung von Fahrzeugen haben.
Die Preise der 10%-Rabattkampagne von Dokay Rent a Car werden berechnet, indem der Rabatt auf die täglichen Nettomietpreise angewendet wird.
Für Reservierungen im Rahmen der Kampagne gelten bei der Fahrzeugübergabe die Nutzungsbedingungen von Dokay Rent a Car. Der Mieter muss diese Bedingungen erfüllen.
Die Kampagne von Dokay Rent a Car ist nur für Mieten mit einer Dauer von 1 bis 29 Tagen gültig und umfasst keine monatlichen oder langfristigen Mieten.
Frühzeitige Rückgaben werden im Rahmen der Kampagne nicht akzeptiert. Bei Nichterscheinen erfolgt keine Rückerstattung.
Die Kampagne gilt nur für Mietwagengebühren. Andere Kosten (z. B. Abgabegebühren, Zusatzleistungen, Versicherungen, Kautionen usw.) müssen vom Kunden in der Dokay Rent a Car Filiale mit einer Kreditkarte bezahlt werden und sind nicht in der Kampagne enthalten. Die Kautionsbeträge für die jeweilige Fahrzeuggruppe werden zu Beginn der Mietdauer von der persönlichen Kreditkarte des Kunden abgebucht.
Während der Kampagnenlaufzeit kann eine Person mehr als eine Buchung vornehmen.
Die angegebenen Preise enthalten die Mehrwertsteuer. Änderungen durch Steuergesetzgebung werden zusätzlich berücksichtigt.
Die Kampagne ist abhängig vom Fahrzeugbestand von Dokay Rent a Car. Bei der Fahrzeugübergabe kann ein ähnliches, gleichwertiges Fahrzeug bereitgestellt werden, falls die angegebene Fahrzeuggruppe nicht verfügbar ist.
Für Mietvorgänge ist ein Mindestalter von 21 Jahren und ein gültiger Führerschein seit mindestens einem Jahr erforderlich, abhängig von der Fahrzeuggruppe.
Die 10%-Rabattkampagne von Dokay Rent a Car kann nicht mit anderen Kampagnen oder Rabattcodes kombiniert werden.
Für Fragen oder Anliegen zu Reservierungen können Sie das RentiCar-Kontaktzentrum unter 0850 308 0 308 kontaktieren.
RentiCar und Dokay Rent a Car behalten sich das Recht vor, die Kampagnenbedingungen zu ändern oder die Kampagne zu stornieren.