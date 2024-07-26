Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Bei Anmietungen an den Standorten der App Rent a Car werden 10% Rabatt gewährt. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder telefonisch unter 0850 308 0 308 RentiCar Contact Centre eingegeben werden. Auch Personen, die nicht gesetzlich am Fahren gehindert sind, können von der Kampagne profitieren. Die Mietbedingungen von App Rent a Car gelten für die Übergabe des Fahrzeugs im Rahmen der Kampagne. Langzeit-, Nutzfahrzeug- und monatliche Autovermietungen werden nicht in die Kampagne einbezogen. Eine vorzeitige Rückgabe ist bei Anmietung eines Fahrzeugs im Rahmen der Kampagne nicht möglich. Bei Nichterscheinen wird keine Erstattung gewährt. Die Aktion gilt für die Gebühren für die Autovermietung. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, zusätzliche Dienstleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro unseres Geschäftspartners mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Marke und das Modell des Fahrzeugs weisen auf eine Gruppe hin, und bei der Anmietstation kann ein anderes Fahrzeug desselben Segments angeboten werden. Zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne kann eine Person mehr als eine Anmietung vornehmen. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Kampagne wird entsprechend dem Fahrzeugbestand von App Rent a Car gültig sein. Die Aktion kann nicht mit anderen Kampagnen oder Rabattcodes kombiniert werden. Sie können das RentiCar Contact Centre unter der Nummer 0850 308 0 308 anrufen, wenn Sie Fragen oder Wünsche zur Reservierung haben. RentiCar und App Rent a Car behalten sich das Recht vor, die Bedingungen der Kampagne zu ändern oder zu annullieren.