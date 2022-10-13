Kampagnenbedingungen

Der Rabattcoupon ist gültig für die mobile Anwendung von ucuzabilet.com. Um von dem Aktionsrabatt zu profitieren, müssen Sie sich als Mitglied über die IOS- und Android-Anwendung von Ucuzabilet anmelden und den Rabattcoupon-Code, der in der Reservierungsbestätigungsmail von RentiCar enthalten ist, in das Feld Rabattcoupon verwenden auf der Zahlungsseite eingeben. Der Rabattcoupon ist nur für Mitglieder gültig. Um in den Genuss des Rabatts zu kommen, müssen Sie Mitglied werden und mit dem Kauf fortfahren. Jedes Mitglied kann den Rabattcoupon einmal verwenden. Der Rabattcoupon kann nicht für Reservierungen mit Optionen und im Voraus gebuchte Tickets verwendet werden. Der Rabattcoupon kann nicht für mehrere Flugoptionen verwendet werden. Im Falle einer Stornierung und Erstattung von im Rahmen der Kampagne gekauften Tickets kann der Betrag des Rabattcoupons nicht erstattet werden. Im Falle einer Stornierung und Erstattung wird der Rabattbetrag vom Gesamtbetrag der Erstattung abgezogen. Das Recht auf Ermäßigung gilt nur für Inlands- und internationale Flugtickets, und für Stornierungen, Erstattungen und Änderungen gelten die Bestimmungen der Fluggesellschaften. Die Anzahl der Rabattgutscheine ist auf 1000 begrenzt. Die Aktion endet, wenn die Anzahl der Rabattcoupons aufgebraucht ist. Das Flugticket und der Rabattanspruch können nicht übertragen, verkauft oder in Bargeld umgewandelt werden. Ucuzabilet behält sich das Recht vor, die Dauer und die Bedingungen der Aktion zu ändern. Das Recht auf Ermäßigung wird nur auf das Flugticket angerechnet und es gelten die Regeln der Fluggesellschaft für Stornierung, Erstattung und Änderungen. Ucuzabilet behält sich das Recht vor, die Dauer und die Bedingungen der Aktion zu ändern.