Kampagnenbedingungen

Die Aktion ist gültig für Buchungen, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten vorgenommen werden. Gültig für Buchungen, die zwischen dem 08. und 17. November 2024 erfolgen. Im Rahmen der Kampagne werden 15 % Rabatt auf Mietwagen gewährt, die mit Mobil Up angemietet wurden. Um die Aktion in Anspruch nehmen zu können, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder telefonisch unter 0850 308 0 308 RentiCar Contact Centre eingegeben werden. Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind. Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von Mobil Up. Langzeit-, Nutzfahrzeug- und Monatsmieten sind nicht in der Aktion enthalten. Eine vorzeitige Rückgabe ist bei Anmietungen im Rahmen der Aktion nicht möglich. Bei Nichterscheinen wird keine Erstattung vorgenommen. Die Aktion gilt für Mietwagengebühren. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden mit seiner eigenen Kreditkarte im Büro von Mobil Up bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Gültig an allen Standorten. Sie ist für alle Fahrzeuge von Mobil Up gültig. Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und in der Vermietstation kann ein anderes Fahrzeug im gleichen Segment angeboten werden. Zwischen den Gültigkeitsdaten der Aktion kann eine Person mehr als 1 Fahrzeug mieten. Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von Mobil Up angebotenen Fahrzeugbestand. Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden. Für Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 anrufen. RentiCar und Mobil Up behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.