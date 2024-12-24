Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com, RentiCar App und/oder RentiCar Contact Centre innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Im Rahmen der Aktion wird für Workinton-Nutzer und -Mitarbeiter ein Rabatt von 10 % auf die Anmietung von Fahrzeugen gewährt. Die Mietwagenpreise können je nach den ausgewählten Daten und der Auslastung der Mietwagenmarken an diesen Tagen variieren. Daher können Sie von günstigeren Preisen profitieren, wenn Sie frühzeitig buchen. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com und/oder im RentiCar-Kontaktzentrum unter 0850 308 0 308 eingegeben werden. Die Aktion gilt auch für Personen, die rechtlich nicht fahruntüchtig sind. Workinton-Benutzer und -Mitarbeiter Sonderrabatt von 10 % Die Preise der Kampagne werden durch Anwendung eines Rabatts auf die täglichen Nettomietgebühren berechnet. Für Buchungen im Rahmen der Aktion gelten die RentiCar-Nutzungsbedingungen bei der Übergabe des Fahrzeugs. Die Einhaltung dieser Bedingungen ist für den Anmieter verpflichtend. Die Aktion gilt nur für Anmietungen von 1 bis 29 Tagen und schließt Monats- und Langzeitmieten aus. Eine vorzeitige Rückgabe ist bei Anmietungen im Rahmen der Aktion nicht möglich. Bei Nichterscheinen erfolgt keine Erstattung. Die Aktion gilt für die Mietwagengebühren. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden bei der Anmietstation mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Garantiebeträge (Kaution) für die jeweilige Fahrzeuggruppe werden zu Beginn der Anmietung von der persönlichen Kreditkarte des Gastes eingezogen. Zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Auto mieten. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion ist entsprechend dem anzubietenden Fahrzeugbestand gültig. Bei der Fahrzeugübergabe kann ein anderes, aber gleichwertiges Fahrzeug aus der angegebenen Fahrzeuggruppe zur Verfügung gestellt werden. Für die Anmietung eines Fahrzeugs ist ein Mindestalter von 21 Jahren und ein mindestens 1-jähriger Führerschein je nach Fahrzeuggruppe erforderlich. Die 10%-Rabattaktion für Workinton-Nutzer und Mitarbeiter kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombiniert werden. Sie können das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen, wenn Sie Fragen oder Wünsche bezüglich der Reservierung haben. RentiCar und Workinton behalten sich das Recht vor, die Bedingungen der Aktion zu ändern oder zu stornieren.