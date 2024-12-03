Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com, die RentiCar App und/oder das RentiCar Contact Center innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Die Rabatte gelten für Anmietungen bei unseren Geschäftspartnern, die an der Aktion teilnehmen. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre 0850 308 0 308 eingegeben werden. Die Aktion gilt auch für Personen, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind. Das Mindestalter des Fahrers und die Dauer des Führerscheins für die Teilnahme an der Aktion können je nach Vermieter variieren. Langzeitmieten, gewerbliche Fahrzeuge und Monatsmieten sind von der Kampagne ausgeschlossen. Die Aktion ist bis zum 31. Dezember 2025 gültig. Der Rabatt im Rahmen der Aktion wird berechnet und auf die Nettopreise angerechnet. Die Aktion gilt für die Preise der Autovermietung. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro unseres Geschäftspartners mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und es kann sein, dass in der Vermietstation ein anderes Fahrzeug desselben Segments angeboten wird. Zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Auto mieten. Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von unseren Geschäftspartnern angebotenen Fahrzeugbestand. Bei der Auslieferung des Fahrzeugs im Rahmen der Aktion gelten die Mietbedingungen des jeweiligen Unternehmens. Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombinierbar. Für Fragen und Wünsche zur Reservierung steht Ihnen das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 zur Verfügung. RentiCar behält sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.