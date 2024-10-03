Kampagnenbedingungen

Die Aktion ist gültig für Buchungen, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten vorgenommen werden. Gültig für Buchungen, die zwischen dem 3. Oktober und dem 31. Dezember 2024 erfolgen. Im Rahmen der Kampagne werden 15 % Rabatt auf Mietwagen gewährt, die mit Mobil Up angemietet werden. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com und/oder im RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden. Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind. Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von Mobil Up. Langzeit-, Nutzfahrzeug- und Monatsmieten sind von der Aktion ausgeschlossen. Eine vorzeitige Rückgabe ist bei der Anmietung eines Fahrzeugs im Rahmen der Aktion nicht möglich. Bei Nichterscheinen wird keine Erstattung vorgenommen. Die Aktion gilt für Mietwagengebühren. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, zusätzliche Dienstleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von Mobil Up mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Gültig für maximal 29 Tage Anmietung. Gültig an allen Standorten. Gültig für alle Fahrzeuge von Mobil Up. Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und in der Anmietstation kann ein anderes Fahrzeug desselben Segments angeboten werden. Zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Fahrzeug mieten. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von Mobil Up angebotenen Fahrzeugbestand. Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden. Für Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Centre unter der Nummer 0850 308 0 308 anrufen. RentiCar und Mobil Up behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.