Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Center (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Im Rahmen der Aktion wird ein Rabatt von 24% für Anmietungen bei Sixt Rent a Car gewährt. Die Mietwagenpreise können je nach den ausgewählten Daten und der Auslastung der Mietwagenmarken an diesen Daten variieren. Daher können Sie von günstigeren Preisen profitieren, wenn Sie frühzeitig buchen. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com und/oder im RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden. Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs befugt sind. Die Preise der Sixt Rent a Car 24%-Rabatt-Aktion werden durch Anwendung eines Rabatts auf die täglichen Netto-Mietgebühren berechnet. Die Kampagne ist in den Büros in Van und Diyarbakır-Urfa und Kartal nicht gültig. Für Buchungen im Rahmen der Aktion gelten die Nutzungsbedingungen von Sixt Rent a Car bei der Übergabe des Fahrzeugs. Die Einhaltung dieser Bedingungen ist für den Anmieter verpflichtend. Die Sixt Rent a Car Aktion gilt nur für Anmietungen von 1-29 Tagen und umfasst keine Monats- und Langzeitanmietungen. Eine vorzeitige Rückgabe ist bei Anmietungen im Rahmen der Aktion nicht möglich. Bei Nichterscheinen erfolgt keine Erstattung. Die Aktion gilt für Mietwagengebühren. Andere Leistungen, die über diesen Preis hinausgehen (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.), werden vom Kunden in der Geschäftsstelle von Sixt Rent a Car mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Garantiebeträge (Kaution) für die jeweilige Fahrzeuggruppe werden zu Beginn der Anmietung von der persönlichen Kreditkarte des Gastes eingezogen. Zwischen den Gültigkeitsterminen der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Auto mieten. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von Sixt Rent a Car angebotenen Fahrzeugbestand. Bei der Fahrzeugübergabe kann ein anderes, aber gleichwertiges Fahrzeug aus der angegebenen Fahrzeuggruppe zur Verfügung gestellt werden. Voraussetzung für die Anmietung ist ein Mindestalter von 21 Jahren und je nach Fahrzeuggruppe ein mindestens 1-jähriger Führerschein. Der Sixt Rent a Car 24% Aktionsrabatt kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombiniert werden. Für Fragen und Wünsche zur Reservierung steht Ihnen das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 zur Verfügung. RentiCar und Sixt Rent a Car behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.