Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com und/oder RentiCar Contact Center (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Im Rahmen der Aktion wird ein Rabatt von 25 % für Anmietungen bei York Car Rental gewährt. Die Mietwagenpreise können je nach den ausgewählten Daten und der Auslastung der Mietwagenmarken an diesen Daten variieren. Daher können Sie von günstigeren Preisen profitieren, wenn Sie frühzeitig buchen. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com eingegeben und/oder das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 angerufen werden. Die Aktion gilt auch für Personen, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind. York Autovermietung 25 % Rabatt Die Preise der Kampagne werden durch Anwendung eines Rabatts auf die täglichen Nettomietgebühren berechnet. Für Reservierungen im Rahmen der Aktion gelten die Nutzungsbedingungen der York Autovermietung bei der Übergabe des Fahrzeugs. Der Mieter muss diese Bedingungen einhalten. Die 25%-Rabatt-Aktion der York Car Rental gilt nur für Anmietungen von 1-29 Tagen und gilt nicht für Monats- und Langzeitmieten. Eine vorzeitige Rückgabe ist bei Anmietungen im Rahmen der Kampagne nicht möglich, bei vorzeitiger Rückgabe gelten die Tagespreise für die Anmietung. Bei Nichterscheinen wird keine Rückerstattung vorgenommen. Die Aktion ist gültig für die Mietwagengebühren. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von York Car Rental mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Garantiebeträge (Kaution) für die jeweilige Fahrzeuggruppe werden zu Beginn der Anmietung von der persönlichen Kreditkarte des Gastes eingezogen. Zwischen den Gültigkeitsterminen der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Auto mieten. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von York Car Rental angebotenen Fahrzeugbestand. Bei Fahrzeugübergabe kann ein anderes, aber gleichwertiges Fahrzeug aus der angegebenen Fahrzeuggruppe zur Verfügung gestellt werden. Voraussetzung für die Anmietung eines Fahrzeugs ist ein Mindestalter von 21 Jahren und ein Führerschein, der je nach Fahrzeuggruppe mindestens 1 Jahr gültig ist. Die 25%-Rabattaktion von York Car Rental kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombiniert werden. Sie können das RentiCar-Kontaktzentrum unter 0850 308 0 308 anrufen, wenn Sie Fragen oder Wünsche bezüglich der Reservierung haben. RentiCar und die Yorker Autovermietung behalten sich das Recht vor, die Bedingungen der Aktion zu ändern oder zu stornieren.