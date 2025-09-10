Kampagnenbedingungen

Im Rahmen der Kampagne beginnen die Mietwagenpreise über RentiCar ab 900 TL pro Tag.

Die Kampagne ist bis zum 30. September 2025 gültig. Die Preise können je nach gewähltem Standort, Datum, Fahrzeuggruppe und Auslastung des Anbieters variieren.

Die Fahrzeugbestände der Anbieter sind begrenzt. Die Verfügbarkeit der Fahrzeuge zu den Kampagnenpreisen kann sich je nach Buchungsdatum und Abholort unterscheiden. Die Kampagne gilt für Buchungen über die RentiCar-Website, die RentiCar-Mobile-App und das RentiCar-Kundencenter. An bestimmten Sonderterminen und gesetzlichen Feiertagen kann die Kampagne ausgeschlossen sein.

Kostenlose Stornierungs- und Änderungsoptionen können je nach Anbieter und Fahrzeuggruppe variieren. RentiCar behält sich das Recht vor, die Kampagnenbedingungen zu ändern oder die Kampagne zu beenden.