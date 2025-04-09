Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com, RentiCar App und/oder RentiCar Contact Center (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Im Rahmen der Aktion wird ein Rabatt von 20 % auf Autovermietungen über Rentgo gewährt. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar-Kontaktzentrum (0850 308 0 308) eingegeben werden. Die Aktion kann von Personen in Anspruch genommen werden, die nicht gesetzlich zum Führen eines Fahrzeugs beschränkt sind. Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von Rentgo. Die Aktion gilt für die Kosten der Autovermietung. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von Rentgo mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und es kann sein, dass in der Vermietstation ein anderes Fahrzeug desselben Segments angeboten wird. Zwischen den Gültigkeitsdaten der Aktion kann eine Person mehr als 1 Anmietung vornehmen. Die Anmietung ist gültig für Anmietungen zwischen 1-29 Tagen. Eine vorzeitige Rückgabe ist bei Anmietungen im Rahmen der Aktion nicht möglich. Bei Nichterscheinen wird keine Rückerstattung gewährt. Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt im Rahmen des von Rentgo angebotenen Fahrzeugbestandes. Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden. Reservierungsstornierungen bis zu 48 Stunden im Voraus werden nicht akzeptiert. Für Fragen und Wünsche zur Reservierung steht Ihnen das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 zur Verfügung. RentiCar und Rentgo behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.