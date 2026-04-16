Die Kampagne gilt für Fahrzeuganmietungen, die innerhalb der angegebenen Aktionszeiträume über www.renticar.com und/oder das RentiCar Callcenter (0850 308 0 308) getätigt werden.
Im Rahmen der Kampagne erhalten Sie 23 % Rabatt auf Fahrzeuganmietungen bei DCL Kiralama, Favrica Car Rental und GriRent.
Die Preise für Fahrzeuganmietungen können je nach gewähltem Datum, Standort und Auslastung der jeweiligen Autovermietungsfirmen variieren. Daher wird eine frühzeitige Buchung empfohlen.
Um von der Kampagne zu profitieren, muss der bei der Buchung angegebene Aktionscode auf www.renticar.com eingegeben und/oder dem RentiCar Callcenter mitgeteilt werden.
Die Kampagne steht Personen offen, die rechtlich uneingeschränkt ein Fahrzeug führen dürfen.
Der Rabatt von 23 % wird auf die täglichen Nettomietpreise angewendet.
Bei Buchungen im Rahmen dieser Kampagne gelten die Nutzungsbedingungen des jeweiligen Autovermieters (DCL Kiralama, Favrica Car Rental, GriRent) bei Fahrzeugübernahme. Der Mieter muss diese Bedingungen erfüllen.
Die Kampagne ist nur für Anmietungen zwischen 1 und 29 Tagen gültig und gilt nicht für monatliche oder langfristige Anmietungen.
Bei Buchungen im Rahmen der Kampagne ist eine vorzeitige Rückgabe nicht möglich. Bei No-Show (Nichtabholung des Fahrzeugs) erfolgt keine Rückerstattung.
Die Kampagne gilt nur für die Mietpreise von Fahrzeugen. Zusätzliche Dienstleistungen, die nicht im Mietpreis enthalten sind (z. B. Einweggebühren, Zusatzfahrer, Versicherungen, Kautionen usw.), werden vom Kunden direkt im Büro des Autovermieters mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht Teil der Kampagne. Die Kautionen für die jeweilige Fahrzeuggruppe werden zu Beginn der Anmietung erhoben.
Während der Kampagne kann eine Person mehrere Buchungen vornehmen.
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen der Steuersätze können zusätzlich auf die Preise umgelegt werden.
Die Kampagne ist begrenzt auf die von den jeweiligen Unternehmen (DCL Kiralama, Favrica Car Rental, GriRent) bereitgestellten Fahrzeugbestände. Bei der Fahrzeugübergabe kann ein gleichwertiges Fahrzeug anstelle des gewählten Fahrzeugtyps ausgehändigt werden.
Die Fahrzeuganmietung erfordert je nach Fahrzeuggruppe ein Mindestalter von 21 Jahren und einen Führerschein, der mindestens 1 Jahr alt ist.
Der im Rahmen dieser Kampagne angebotene Rabatt kann nicht mit anderen Kampagnen oder Aktionscodes kombiniert werden.
Für alle Fragen und Anliegen bezüglich Ihrer Buchung können Sie sich an das RentiCar Callcenter unter 0850 308 0 308 wenden.
RentiCar und die beteiligten Autovermietungsfirmen behalten sich das Recht vor, die Kampagnenbedingungen zu ändern oder die Kampagne abzubrechen.
Gültigkeitszeitraum der Kampagne: 16.04.2026 – 27.04.2026