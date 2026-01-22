Kampagnenbedingungen

Die Kampagne ist nur für Fahrzeuganmietungen gültig, die innerhalb der angegebenen Gültigkeitsdaten über das RentiCar Callcenter (0850 308 308) getätigt werden. Im Rahmen der Kampagne wird ein Rabatt von 20 % auf Netto-Mietpreise für berechtigte Fahrzeuganmietungen gewährt, die über das Callcenter getätigt werden. Die Kampagne ist nicht gültig für Reservierungen, die über die Website www.renticar.com oder die mobile App erfolgen. Der Rabatt wird nur manuell von den Callcenter-Mitarbeitern gewährt. Die Kampagne ist gültig an ausgewählten Standorten: Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya und Mugla. Die Fahrzeugmietpreise können je nach gewählten Daten, Standort und Verfügbarkeit der Fahrzeuge zu diesen Daten variieren. Der Rabatt von 20 % auf Netto-Mietpreise wird auf den täglichen Netto-Mietpreis des Fahrzeugs berechnet. Der Rabattbetrag wird nicht separat auf der Website oder in den Preislisten ausgewiesen. Personen, die rechtlich keine Einschränkungen für das Führen eines Fahrzeugs haben, können an der Kampagne teilnehmen. Bei Reservierungen im Rahmen der Kampagne gelten die gültigen Miet- und Nutzungsbedingungen des jeweiligen Fahrzeugvermieters bei Fahrzeugübergabe. Der Mieter muss diese Bedingungen erfüllen. Die Kampagne ist nur für Anmietungen von 1 bis 29 Tagen gültig. Monats- und Langzeitmieten sind von der Kampagne ausgeschlossen. Bei Anmietungen im Rahmen der Kampagne ist eine vorzeitige Rückgabe nicht möglich. Im Falle eines No-Shows (Nichtabholung des Fahrzeugs) erfolgt keine Rückerstattung. Die Kampagne gilt nur für den Fahrzeugmietpreis. Alle zusätzlichen Dienstleistungen, die nicht im Fahrzeugmietpreis enthalten sind (z. B. Einweggebühren, Zusatzleistungen, Versicherungen, Kautionen usw.), werden vom Kunden bei Fahrzeugübergabe im jeweiligen Büro mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt. Die Kautionen für die jeweilige Fahrzeuggruppe werden zu Beginn der Anmietung von der persönlichen Kreditkarte des Mieters abgebucht. Eine Person kann während der Kampagnenlaufzeit mehrere Anmietungen tätigen. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Gesetzliche Änderungen der Steuersätze können zusätzlich berechnet werden. Die Kampagne ist gültig, solange der begrenzte Fahrzeugbestand während der Kampagnenlaufzeit verfügbar ist. Bei Fahrzeugübergabe kann ein dem reservierten Fahrzeug ähnliches, aber anderes Fahrzeug aus derselben Fahrzeuggruppe bereitgestellt werden. Die Fahrzeuganmietung unterliegt einem Mindestalter von 21 Jahren und einem Führerscheinbesitz von mindestens 1 Jahr, abhängig von der Fahrzeuggruppe. Diese Kampagne kann nicht mit anderen Kampagnen, Rabatten oder Sonderaktionen kombiniert werden. Für alle Fragen und Anfragen bezüglich der Reservierung und der Kampagne kann das RentiCar Callcenter unter 0850 308 308 kontaktiert werden. RentiCar behält sich das Recht vor, die Kampagnenbedingungen zu ändern oder die Kampagne jederzeit zu beenden.