Kampagnenbedingungen

Die Aktion ist gültig für Buchungen, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten vorgenommen werden. Die Aktion ist gültig für Buchungen zwischen dem 24.09.2024 - 24.10.2024. Die Aktion gilt für Anmietungen im Inland zwischen dem 24.09.2024 - 31.12.2025. Im Rahmen der Aktion wird ein Rabatt von 20 % auf Anmietungen an allen Rentone-Standorten gewährt. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre 0850 308 0 308 eingegeben werden. Die Aktion kann von Personen in Anspruch genommen werden, die nicht gesetzlich am Führen eines Fahrzeugs gehindert sind. Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von Rentone. Die Aktion gilt für die Kosten der Autovermietung. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von Rentone mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Fahrzeugmarke und das Modell geben eine Gruppe an, und in der Vermietstation kann ein anderes Fahrzeug im gleichen Segment angeboten werden. Zwischen den Gültigkeitsdaten der Aktion kann eine Person mehr als 1 Fahrzeug mieten. Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt im Rahmen der von Rentone angebotenen Fahrzeugbestände. Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden. Es können maximal 29 Tage gemietet werden. Bei Stornierungen, die weniger als 24 Stunden vorher erfolgen, wird 1 Tag abgezogen. Bei vorzeitiger Rückgabe wird der aktuelle Preis berechnet. Für Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen. RentiCar und Rentone behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern / zu stornieren.