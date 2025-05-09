Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com und/oder RentiCar Contact Center (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Im Rahmen der Aktion wird ein Rabatt von 20% auf Anmietungen bei Autoland gewährt. Gültig für Buchungen zwischen dem 10.05.2025 - 15.05.2025 und für Reisen zwischen dem 10.05.2025 - 31.12.2025. Die Mietwagenpreise können je nach den gewählten Daten und der Auslastung der Mietwagenmarken an diesen Daten variieren. Daher können Sie von günstigeren Preisen profitieren, wenn Sie frühzeitig buchen. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com und/oder im RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden. Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind. Die Preise der 20%-Rabattaktion für Autoland-Fahrzeuge werden durch einen Rabatt auf die Tagesnettomietpreise berechnet. Für Buchungen im Rahmen der Aktion gelten die Autoland-Nutzungsbedingungen bei der Übergabe des Fahrzeugs. Die Einhaltung dieser Bedingungen ist für den Mieter verpflichtend. Die Autoland-Aktion gilt nur für Anmietungen von 1-29 Tagen und umfasst keine Monats- und Langzeitmieten. Eine vorzeitige Rückgabe ist bei Autovermietungen im Rahmen der Aktion nicht möglich. Bei Nichterscheinen erfolgt keine Erstattung. Die Aktion gilt für Mietwagengebühren. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Autoland-Büro mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Garantiebeträge (Kaution) für die jeweilige Fahrzeuggruppe werden zu Beginn der Anmietung von der persönlichen Kreditkarte des Gastes eingezogen. Zwischen den Gültigkeitsterminen der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Auto mieten. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von Autoland angebotenen Fahrzeugbestand. Bei der Fahrzeugübergabe kann ein anderes, aber gleichwertiges Fahrzeug aus der angegebenen Fahrzeuggruppe zur Verfügung gestellt werden. Voraussetzung für die Anmietung eines Fahrzeugs ist ein Mindestalter von 21 Jahren und ein Führerschein, der je nach Fahrzeuggruppe mindestens 1 Jahr alt ist. Der Autoland 20% Aktionsrabatt kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombiniert werden. Für Fragen und Wünsche zur Reservierung steht Ihnen das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 zur Verfügung. RentiCar und Autoland behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern / zu stornieren.